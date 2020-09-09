Держпрограма з розвитку української мови має з’явитися до 2021 року - Кремінь

Питання створення Державної програми з розвитку та опанування української мови сьогодні є одним із ключових пріоритетів, адже це питання державного розвитку і державних перспектив.

Як передає Укрінформ, про це сказав уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь, повідомляє Урядовий портал.

«Наш Офіс уповноваженого вже розробив місію такої Державної програми. До цієї роботи залучені фахівці, які протягом останніх десятиліть займалися розробкою таких державних програм, спеціалізуються на державній мовній політиці. Ми абсолютно готові до широкого діалогу і з Міністерством культури та інформаційної політики, і з Міністерством освіти і науки та готові надати свої рекомендації і всіляку допомогу з тим, щоб встигнути підготувати таку державну програму до 2021 року», - сказав Кремінь.

Він зазначив, що якнайшвидше створення Державної програми з розвитку та опанування української мови є надзвичайно важливим, адже це і стратегічне питання, і питання місії, підвищення мовних компетенцій, доступності інформації для осіб з інвалідністю, дистанційних курсів як для громадян України, так і для громадян, які хочуть отримати громадянство, та громадян інших країн.

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«Це питання державного розвитку і державних перспектив. Тому ми зацікавлені в тому, щоб така державна програма з’явилася до кінця року і це - ключове завдання для того, щоб потім не довелося знову захищати мову», - сказав мовний омбудсмен.

Кремінь підкреслив, що в Україні повинні розмовляти українською мовою, за кордоном носії української мови повинні розмовляти українською мовою і ті, хто хоче отримати українське громадянство, беззастережно повинні готуватися до здобуття і набуття необхідних мовних компетенцій.

Як повідомлялося, 8 липня уряд призначив Тараса Кременя уповноваженим із захисту державної мови. На цій посаді він змінив Тетяну Монахову, яка звільнилась у квітні, менш ніж через пів року після призначення.

Посада мовного омбудсмена передбачена Законом "Про забезпечення функціонування української мови як державної".