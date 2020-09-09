Український інститут в 2020 році підтримає вісім проєктів з україністики в шести країнах

Український інститут в 2020 році надасть підтримку вісьмом проєктам з україністики у шести країнах в рамках довгострокової програми підтримки українських студій імені Івана Лисяка-Рудницького.

Про це повідомляється на сторінці Українського інституту в Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Цьогоріч ми започаткували довгострокову програму підтримки українських студій імені Івана Лисяка-Рудницького, щоб посилити вивчення та поширення знання про минуле та сучасне України. У першому конкурсі взяли участь 56 освітніх, наукових та культурних інституції з 15 країн. В 2020 Український інститут підтримає вісім проєктів з україністики у шести країнах», - йдеться у дописі.

Детальніше про згадані проєкти можна дізнатися за посиланням.

Як зазначається, про програму та результати конкурсу розповіла креативна директорка Українського інституту Тетяна Філевська в ефірі Радіо Культура. Послухати випуск програми «У нас усе культурно» можна за посиланням bit.ly/3m6LoOs (слухати з 11:30 хвилини).

«Нам важливо було серед заявників побачити осередки організацій, інституцій, які залучені до вивчення україністичних студій. З одного боку, це могли бути професійні організації, з іншого - місцеві організації за кордоном, які долучають Україну до кола тем, з якими вони працюють», - зазначила Філевська.

Креативна директорка Українського інституту зауважила, що, «судячи з першої ітерації конкурсу, історичні проєкти переважають навіть літературознавчі і мовознавчі. Багато заявок пов’язані з вивченням історії певних питань чи цілих епох».

Філевська додала, що Український інститут також отримав доволі багато культурологічних проєктів, «що для нас особливо важливо». «Вони стосуються окремих галузей мистецтва чи культури або й загалом присвячені якимось оглядовим темам. Важливо, щоб культурологічні студії поповнювалися українською культурою - як актуальною, так і її історією», - сказала креативна директорка.

Вона в ефірі зазначила, що наступний конкурс в рамках програми ідтримки українських студій Український інститут планує оголосити цієї осені.

Як повідомляв Укрінформ, Український інститут цьогоріч запустив першу велику довгострокову програму підтримки українських студій у освітніх, наукових та культурних інституціях, які зареєстровані за межами України.

Мета - посилити вивчення та поширення знання про минуле та сучасне України.

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У 2020 році пріоритетні теми Програми такі: історичні постаті з України та їх спадок; монументальна спадщина та мистецтво радянського періоду в Україні; злочини тоталітарних режимів в Україні у культурі та пам'яті; Україна на початку ХХ ст.; українська література в еміграції; культура другої половини ХХ ст. - початку ХХІ ст. в Україні; архітектура та урбаністика ХХ ст. - початку ХХІ ст. в Україні.

Перелік тем не є вичерпним. Заявники можуть пропонувати проєкти з іншої тематики, які будуть розглядатись на загальних підставах.

Детальніше про програму можна дізнатися за посиланням.

Фото: litakcent.com, Ukrainian Institute - Український інститут в Фейсбуці