СФУЖО в міжнародному проєкті покаже роль жіноцтва діаспори в збереженні українських цінностей

Світова федерація українських жіночих організацій (СФУЖО) заохочує організації, що належать до її мережі, взяти участь у міжнародному медіапроєкті «З Україною в душі».

Як передає Укрінформ, про це повідомляється у новому випуску «Вісника СФУЖО», ознайомитися з яким можна за посиланням на сторінці федерації в Фейсбуці.

«Мета проєкту — висвітлити роль СФУЖО і українських жіночих організацій з її мережі у збереженні за межами України християнських і українських національних цінностей, а також у всебічній підтримці України як незалежної демократичної держави», - йдеться у повідомленні.

У СФУЖО сподіваються, що цей проєкт ще більше згуртує та активізує українське жіноцтво в діаспорі та в Україні; збагатить світовий досвід плекання національних цінностей та підтримки своєї духовної Батьківщини; активізує молодь діаспори до збереження своєї національної ідентичності та до участі в громадському житті.

У рамках ініціативи на основі першоджерел планується також відтворити новітню історію жіночого світового громадського руху українок.

Детальніше про проєкт, правила участі та вимоги до відеоробіт можна дізнатися за посиланням.

Повідомляється, що в період 2020-2022 рр. передбачено створення серії відеороликів з відомими українками та активістками українського жіночого руху в діаспорі, які будуть розміщені на інформаційних каналах СФУЖО, в мережі Ютуб та поширені для трансляції в Україні і в діаспорі.

«Відеосюжети з історіями про славних українок відобразять їхню роль у розбудові українського громадського життя та представлять основну діяльність українських жіночих організацій», - йдеться у повідомленні.

Матеріали відеороликів ляжуть в основу повнометражного документального фільму до 75-ліття СФУЖО (2023 р.) «З Україною в душі», який має відобразити історію та сучасні сторінки з діяльності СФУЖО та українських жіночих організацій у діаспорі.

Координатором проєкту є перша заступниця голови СФУЖО Євгенія Петрова.