На літературний конкурс ім. Марусі Бек надійшло майже 90 робіт з України та діаспори

Майже 90 робіт від учасників з України та діаспори отримали організатори ХХХІІ літературного конкурсу Світової федерації українських жіночих організацій (СФУЖО) ім. Марусі Бек «Що можу я, українка третього тисячоліття?».

Як передає Укрінформ з посиланням на Укріїнський погляд, про це зазначалося на спільному віртуальному засіданні членів комісії та журі конкурсу, на якому підбили попередні підсумки.

Зазначається, що на конкурс, який тривав до 1 серпня, надійшло 89 робіт з України та Австралії, Бельгії, Італії, Канади, Польщі, Чехії тощо. Серед надісланих праць є роботи-розвідки про життя та діяльність Марусі Бек.

Окрема перевірка творів на плагіат відбудеться після того, як члени журі опрацюють усі конкурсні роботи.

Зауважується, що найближчим часом члени журі прикінцево обговорять конкурсні роботи, підсумують результати та визначать переможців.

Усі учасники будуть відзначені дипломами про участь у Літературному конкурсі СФУЖО ім. Марусі Бек.

Оголошення переможців конкурсу відбудеться під час річних нарад СФУЖО 25 жовтня 2020 р. у віртуальному режимі. Також СФУЖО планує провести відеоконференцію з усіма учасниками конкурсу.

Роботи переможців будуть опубліковані у журналі «Українка у світі», а окремі фрагменти з конкурсних праць – в інших інформаційних джерелах СФУЖО, - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, метою ХХХІІ літературного конкурсу СФУЖО ім. Марусі Бек «Що можу я, українка третього тисячоліття?» є:

- вшанувати пам’ять та популяризувати ім’я українки Марусі Бек, яка своїм прикладом служіння Батьківщині показала українському жіноцтву за кордоном шлях боротьби за власні права і свободи та інтереси України;

- привернути увагу до Українського жіночого руху за кордоном як до потужного інструменту, що сприяв збереженню української і дентичності;

- спонукати українок з усього світу об’єднуватися для активної діяльності на благо України;

- стимулювати молодих творчих українок розвивати свої таланти.

Конкурс проводиться у двох вікових категоріях: 14 – 25 років та 18 –25 років.

Оригінальна робота (есе, оповідання, розповідь, наукове дослідження тощо), раніше ніде не опублікована, повинна висвітлювати тему конкурсу українською мовою, бути підписана псевдонімом. Додатково слід подати коротку довідку про авторку (прізвище, ім’я, вік, країна проживання, домашня адреса, фото).

Як зазначалося, фінансування конкурсу проводиться за підтримки Союзу Українок Америки.

Фото: vch-uman.in.ua, Світова федерація українських жіночих організацій у Фейсбуці