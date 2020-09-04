Про співпрацю шкіл діаспори та українських дипломатів поговорять на онлайн-вебінарі

Співпраця українознавчих шкіл закордону та українських дипломатичних установ буде однією з тем вебінару, який 12 вересня організовує Міжнародний інститут освіти, культури та зв’язків з діаспорою (МІОК) Національного університету «Львівська політехніка».

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці події в Фейсбуці.

Про те, які теми цікаві учням для ознайомлення із мистецтвом української дипломатії, як легко і доступно пояснити особливості роботи дипломата тощо можна буде дізнатися на відкритому вебінарі з Надзвичайним і Повноважним Послом України у Державі Кувейт, автором курсу «Родзинки дипломатії» для українознавчих шкіл вихідного дня за кордоном Олександром Балануцею. Зауважується, що цей курс був успішно апробований протягом трьох років в Українській школі «Софія» в ОАЕ.

Як зазначається, у події також візьмуть участь заступник міністра закордонних справ Василь Боднар, директорка МІОК Ірина Ключковська, голова Світової координаційної виховно-освітньої ради Світового конґресу українців Оксана Левицька, заступниця директора Дипломатичної академії України Євгенія Габер, вчителька Української школи «Софія» в ОАЕ Тетяна Співаковська, завідувачка відділення філософії та суспільствознавства КПНЗ «Київська Мала академія наук учнівської молоді» Тетяна Кот.

На зустріч запрошені педагоги українознавчих шкіл вихідного дня за кордоном, представники українських громад у світі, університетських спільнот, дипломатичних установ, культурних інституцій та усі зацікавлені.

Вебінар, що відбудеться на платформі Zoom у форматі презентації та діалогу, розпочнеться о 17:00.

Участь у події безкоштовна, за умови попередньої реєстрації. Реєстраційна форма: https://forms.gle/5notCC5Ubb377a1FA.

Долучитися до вебінару можна за посиланням:

https://us02web.zoom.us/j/87003829142?pwd=SkpiRUJGWFhRWjhBM3Rydk1LZndjZz09.

Деталі Zoom-трансляції: Meeting ID: 870 0382 9142 Passcode: MIOK.

Фото: Укрінформ, МІОК