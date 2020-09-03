МІОК та Фонд «Демократичні ініціативи» запрошують на презентацію-дискусію про українську мову
Як передає Укрінформ, про це повідомляеться на сторінці події в Фейсбуці.
«Під час заходу презентуватимемо результати соціологічного опитування, проведеного у серпні 2020 року, та обговоримо такі питання:
- взаємозв’язок: українська мова – громадсько-політичні вподобання українців;
- українська мова у формуванні політичної нації ХХІ століття;
- українська мова у політичному дискурсі: маніпуляція та протидія;
- російська гуманітарна експансія. Політика України. Дії громадянського суспільства;
- престижність української мови для молоді. Дорожня карта держави», - йдеться в анонсі.
Захід розпочнеться о 16:00 (за київським часом).
Для участі необхідно зареєструватися за посиланням: https://bit.ly/3aAOhlD до 7 вересня.
Як зазначається, презентація відбудеться у межах бієнале «Українська мова у світі: відступ чи поступ?», яке МІОК переніс на наступний рік через пандемію коронавірусу.
Бієнале МІОК – це масштабний захід, покликаний стати платформою для спілкування найавторитетніших фахівців, думка яких формує гуманітарний дискурс сьогодення щодо української мови у світі.
зауважується, що цей захід відкритий для експертів, науковців, викладачів і вчителів, дипломатів, представників українських культурних центрів за кордоном та всіх, хто вболіває за майбутнє української мови та культури у світі.
На бієнале пропонується поміркувати над такими питаннями: чи говоритиме світ українською через півстоліття? Що зробити, аби світ заговорив українською? Де живе українська мова у світі? Як розширити простір її буття? Україністика в університетах світу: волонтерство чи державна політика?
На учасників бієнале чекають виступи спеціальних гостей, цікавих панелістів, активних диспутантів, мовні майстерні з методики викладання української як іноземної (УМІ), презентації навчально-освітніх ресурсів, культурні події.
За детальнішою інформацією пропонується звертатися до Оксани Трумко. Контактна інофрмація – за посиланням.