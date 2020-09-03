МІОК та Фонд «Демократичні ініціативи» запрошують на презентацію-дискусію про українську мову

Міжнародний інститут освіти, культури та зв’язків з діаспорою (МІОК) Національного університету «Львівська політехніка» і Фонд «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва» проведуть 10 вересня презентацію-дискусію «Українська мова: шлях у незалежній Україні».

Як передає Укрінформ, про це повідомляеться на сторінці події в Фейсбуці.

«Під час заходу презентуватимемо результати соціологічного опитування, проведеного у серпні 2020 року, та обговоримо такі питання:

- взаємозв’язок: українська мова – громадсько-політичні вподобання українців;

- українська мова у формуванні політичної нації ХХІ століття;

- українська мова у політичному дискурсі: маніпуляція та протидія;

- російська гуманітарна експансія. Політика України. Дії громадянського суспільства;

- престижність української мови для молоді. Дорожня карта держави», - йдеться в анонсі.

Захід розпочнеться о 16:00 (за київським часом).

Для участі необхідно зареєструватися за посиланням: https://bit.ly/3aAOhlD до 7 вересня.

Як зазначається, презентація відбудеться у межах бієнале «Українська мова у світі: відступ чи поступ?», яке МІОК переніс на наступний рік через пандемію коронавірусу.

Бієнале МІОК – це масштабний захід, покликаний стати платформою для спілкування найавторитетніших фахівців, думка яких формує гуманітарний дискурс сьогодення щодо української мови у світі.

зауважується, що цей захід відкритий для експертів, науковців, викладачів і вчителів, дипломатів, представників українських культурних центрів за кордоном та всіх, хто вболіває за майбутнє української мови та культури у світі.

На бієнале пропонується поміркувати над такими питаннями: чи говоритиме світ українською через півстоліття? Що зробити, аби світ заговорив українською? Де живе українська мова у світі? Як розширити простір її буття? Україністика в університетах світу: волонтерство чи державна політика?

На учасників бієнале чекають виступи спеціальних гостей, цікавих панелістів, активних диспутантів, мовні майстерні з методики викладання української як іноземної (УМІ), презентації навчально-освітніх ресурсів, культурні події.

За детальнішою інформацією пропонується звертатися до Оксани Трумко. Контактна інофрмація – за посиланням.