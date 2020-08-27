Міжнародна школа україністики «Крок до України» вперше відбудеться взимку

Міжнародний інститут освіти, культури та зв’язків з діаспорою (МІОК) Національного університету «Львівська політехніка» запрошує на навчання у ХІV Міжнародній школі україністики «Крок до України» в режимі онлайн, яка вперше пройде взимку.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці Крок до України – МІОК в Фейсбуці.

«Вперше взимку! 25 січня - 7 лютого 2021 року МІОК запрошує на навчання у ХІV Міжнародній школі україністики «Крок до України» в режимі онлайн», - йдеться у повідомленні.

У школі пропонують 2 тижні інтенсиву з вивчення української мови як іноземної відповідно до рівнів володіння мовою: початковий (А1–А2), середній (В1–В2), високий (С1–С2); щоденні заняття у малих групах (до 4 осіб) і щоденну розмовну практику з носієм мови; дискусійні розмовні клуби вихідного дня (субота, неділя).

На вибір є дві опції графіку занять (київський час): з 10:00 та з 15:00.

Зареєструватися та отримати детальнішу інформацію можна за посиланням: https://bit.ly/2FzSfzv.

Як повідомлялося, 26 липня завершила роботу ХІІІ Міжнародна літня школа україністики МІОКу «Крок до України». Відбулося вручення сертифікатів 20 слухачам з Аргентини, Бразилії, Німеччини, Іспанії, Польщі, Росії та Румунії.

Школа вперше пройшла в режимі онлайн. Новими були також форма, засоби, програма, методика, країни учасників та багато іншого.

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Зазначається, що студенти два тижні навчалися за оригінальними авторськими методиками, апробованими за кордоном. Учасники програми отримували максимум інформації за мінімум часу, практикували мову на щоденних розмовних практиках з носіями мови, під час зустрічей з відомими сучасниками, здобували досвід публічних виступів українською та створювали середовище, в якому навіть після закінчення школи можна практикувати мову.

Фото: Крок до України - МІОК