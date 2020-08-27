Українська суботня школа в Анталії отримала більше 200 книг для своєї бібліотеки

Бібліотека української суботньої/недільної школи при ГО «Середземноморське об’єднання українців» в Анталії поповнилася більш як 200 українськими книжками, переданими Робочою групою з питань співпраці м.Львова з містами Турецької Республіки.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці Робочої групи в Фейсбуці.

«Серед книг є навчальні посібники та художня література, яка дасть можливість поглибити знання рідної мови та розширити світогляд діток української громади Анталії. Також було подаровано школі велику карту адміністративно-територіального устрою України», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, нова література неабияк зацікавила дітей, і перші читачі вже взяли додому книги для читання.

«Робоча група з радістю продовжуватиме цю гарну справу, адже так ми забезпечимо популяризацію сучасної української дитячої літератури у Турецькій Республіці, а спілкування з книгою допоможе діткам розвиватися та вдосконалюватися», - йдеться у повідомленні.

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В Робочій групі висловили вдячність українським видавництвам, які відгукнулись та допомогли реалізувати такий проєкт, а саме: ТОВ «Видавництво Старого Лева», видавництву «Фоліо», ПП «Видавничий дім «Школа», видавництву «Апріорі», видавництву «Навчальна книга – Богдан».

Фото: Робоча група з питань співпраці м.Львова з містами Турецької Республіки в Фейсбуці