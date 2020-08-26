Українські школи в Нідерландах розпочинають прийом учнів на новий навчальний рік

Українські школи «Дзвіночок» в Роттердамі та «Джерело» в Амстердамі оголосили прийом учнів на навчання на 2020-2021 навчальний рік.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці Фундації «Українці в Нідерландах» в Фейсбуці.

Українська школа «Дзвіночок» в Роттердамі приймає на навчання дітей від 4 до 14 років. Заняття проходять з 11:00 по 14:00 щонеділі за адресою: Clemensstraat 111, 3082 CE, Rotterdam.

За детальнішою інформацією можна звертатися на електронну пошту: ua.in.nl@gmail.com

У школі вивчають українську грамоту, читають художню літературу, декламують вірші та співають українських пісень; знайомляться з традиціями та фольклором; вчаться маструвати, малювати, робити аплікації тощо і проводять різноманітні майстер-класи.

Українська школа «Джерело» м. Амстердам також оголосила набір на новий навчальний рік, зазначається в соцмережі. Заняття розпочнуться 6 вересня. Вони відбуватимуться щонеділі з 10:00 до 13:00 у шести вікових групах від 2 до 16 років.

При школі діє дитяча бібліотека з найсвіжішими україномовними книжковими новинками - від літератури для найменших до підліткових фентезі для найстарших.

З огляду на обмежену кількість місць у групах охочих відвідувати заняття просять зареєструватися через форму приєднання в Фейсбуцi або на сайтi школи https://ukrainianschool.nl.

Як зазначається, своєю основною місією школи називають розвиток комунікативних та соціальних навиків у дітей, підтримку й удосконалення розмовного рівня володіння українською мовою.