«Портфелики від діаспори» отримали понад 100 школярів зі Львівщини
Як передає Укрінформ, про це повідомила в Фейсбуці керівниця латвійського Товариства підтримки України/Ukrainas atbalsta biedrіba Тетяна Лазда – одного з учасників акції.
«У Львові відбулось свято для дітей і для всіх нас, хто підтримав ініційовану португальськими українцями з асоціації «Добре серце» акцію «Портфелик від діаспори». Дяка всім добрим серцям з 14 країн світу!», - написала Лазда.
Вона поділилася дописом львівської волонтерки Ірини Дашавець, яка зазначила, що все необхідне до школи отримали більше 100 дітей. Вручення подарунків відбулося у Львівському палаці мистецтв 22 серпня.
Як повідомляся в ЗМІ з посиланням на співорганізаторку проєкту волонтерку Ірину Роман, цьогоріч в рамках благодійної акції від української діаспори портфелики з канцеляським приладдям призначені дітям з багатодітних або неповних сімей; малечі, чиї батьки на війні або ж повернулися з фронту; дітям з сім'ей, де оселилася важка хвороба. Адже дуже часто такі родини не мають змоги забезпечити дітей усім необхідним для школи.
Асоціація «Добре серце» працює у багатьох напрямках: допомога сім’ям АТО та пораненим у госпіталях, збірка коштів на придбання канцтоварів для вихованців школи-інтернату м.Гірське Луганської обл., адресна допомога хворим дітям, дітям-сиротам тощо.
Фото: Tatjana Lazda Jelgava