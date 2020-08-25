«Портфелики від діаспори» отримали понад 100 школярів зі Львівщини

Більше 100 учнів отримали наплічники та шкільне приладдя в рамках благодійного проєкту «Портфелик від діаспори» із забезпечення канцтоварами школярів – дітей воїнів АТО/ООС, з багатодітних та малозабезпечених родин Львівщини.

Як передає Укрінформ, про це повідомила в Фейсбуці керівниця латвійського Товариства підтримки України/Ukrainas atbalsta biedrіba Тетяна Лазда – одного з учасників акції.

«У Львові відбулось свято для дітей і для всіх нас, хто підтримав ініційовану португальськими українцями з асоціації «Добре серце» акцію «Портфелик від діаспори». Дяка всім добрим серцям з 14 країн світу!», - написала Лазда.

Вона поділилася дописом львівської волонтерки Ірини Дашавець, яка зазначила, що все необхідне до школи отримали більше 100 дітей. Вручення подарунків відбулося у Львівському палаці мистецтв 22 серпня.

Звіти про отримання наплічників розпочала публікувати в Фейсбуці голова асоціації «Добре серце» (Асоціація солідарності, взаємодопомоги та культури «Добре серце» (Португалія), Associação Cultural de Solidariedade e Apoio «Coração Bondoso» - ред.) Валентина Тимчук. Читайте також: Українці у Парижі зібрали допомогу для дітей бійців ООС Як повідомляв Укрінформ, «Портфелик від діаспори» - багаторічний проєкт Валентини Тимчук і її подруг-українок з ГО «Добре серце». Цьогоріч він об’єднав небайдужих зі США, Португалії, Ірландії, Великої Британії, Швеції, Польщі, Іспанії, Туреччини, Франції, Італії, Австралії та Латвії тощо.

Як повідомляся в ЗМІ з посиланням на співорганізаторку проєкту волонтерку Ірину Роман, цьогоріч в рамках благодійної акції від української діаспори портфелики з канцеляським приладдям призначені дітям з багатодітних або неповних сімей; малечі, чиї батьки на війні або ж повернулися з фронту; дітям з сім'ей, де оселилася важка хвороба. Адже дуже часто такі родини не мають змоги забезпечити дітей усім необхідним для школи.

Асоціація «Добре серце» працює у багатьох напрямках: допомога сім’ям АТО та пораненим у госпіталях, збірка коштів на придбання канцтоварів для вихованців школи-інтернату м.Гірське Луганської обл., адресна допомога хворим дітям, дітям-сиротам тощо.

Фото: Tatjana Lazda Jelgava