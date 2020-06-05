Літературний конкурс ім. Марусі Бек для українок з усього світу продовжено до серпня

Світова федерація українських жіночих організацій (СФУЖО) оголосила про продовження до 1 серпня літературного конкурсу ім. Марусі Бек, долучитися до якого запрошуються українки з усіх країн світу.

Про це повідомляється на сторінці СФУЖО в Facebook.

«Конкурс ім.Марусі Бек продовжено до 1 серпня!», - йдеться у дописі.

Нагадується, що тема цьогорічного конкурсу - «Що можу я, українка третього тисячоліття?». Розкрити її пропонується в есе, нарисі чи оповіданні.

Метою творчого змагання є:

- вшанувати пам’ять та популяризувати ім’я українки Марусі Бек, яка своїм

прикладом служіння Батьківщині показала українському жіноцтву за кордоном

шлях боротьби за власні права і свободи та інтереси України;

- привернути увагу до Українського жіночого руху за кордоном як до потужного інструменту, що сприяв збереженню української і дентичності;

- спонукати українок з усього світу об’єднуватися для активної діяльності на благо України;

- стимулювати молодих творчих українок розвивати свої таланти.

Учасницями конкурсу можуть бути юні українки віком 14 – 25 років (незалежно від країни проживання). Учасницею вважатиметься та конкурсантка, яка вчасно надішле на конкурс ориґінальну роботу (есе, оповідання, розповідь, наукове дослідження тощо), раніше ніде

не опубліковану. Робота повинна висвітлювати тему конкурсу українською мовою, бути підписана псевдонімом. Додатково слід подати коротку довідку про авторку (прізвище, ім’я, вік, країна проживання, домашня адреса, фото).

Конкурс проводиться у двох вікових категоріях: 14 – 25 років та 18 –25 років.

Змагання проводиться в чотири етапи. Журі буде визначати переможниць окремо з України та діаспори у двох вікових категоріях, у кожній з яких передбачено три грошові нагороди

Крім цього, у кожній з двох номінацій (окремо з України та з діаспори) журі відзначатиме дипломанта, якому присвоюється звання «Дипломант літературного конкурсу СФУЖО ім. Марусі Бек» та грошова винагорода.

Фінансування конкурсу проводиться за підтримки Союзу Українок Америки.

Свої роботи учасниці мають надіслати на електронну скриньку concursm.beck@gmail.com з позначкою «На Міжнародний літературний конкурс ім. Марусі Бек».

У разі додаткових запитань просимо звертатися до офісу СФУЖО:

Імейл: wfuwo.office@gmail.com Тел. + 1 416 858 5401.

Детальніше про умови конкурсу можна дізнатися тут.

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Як поідомляв Укрінформ, Світова федерація українських жіночих організацій у партнерстві з Міжнародним інститутом освіти, культури та зв'язків з діаспорою (МІОК) оголосила у січні літературний конкурс СФУЖО ім. Марусі Бек для українок з усього світу (WFUWO Marusia Beck Literary Competition) з нагоди 70-ліття СФУЖО.

Фото: vch-uman.in.ua, Світова Федерація Українських Жіночих Організацій у Facebook