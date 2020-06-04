Союз українок Америки подарував книги про Голодомор 16 бібілотекам в США

Союз українок Америки (СУА) придбав 16 екземплярів мемуарів Менделя Ошеровича «Як живуть люди в Радянській Росії: враження від подорожі» та передав їх 16 університетським бібліотекам у США.

Про це повідомляється на сайті СУА.

«З ініціативи Оксани П'ясецької, члекині відділення Союзу українок Америки №17 у Маямі, СУА придбав 16 примірників мемуарів Менделя Ошеровича «Як живуть люди в Радянській Росії: враження від подорожі». СУА дарує ці книги 16 університетським бібліотекам по всій країні, щоб допомогти в академічному дослідженні Голодомору», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, ці спогади, перекладені з оригінальної книги на їдиш «Vi Menshen Leben in Sovet Rusland» (Нью-Йорк, 1933 р.) Шароном Павером та під редакцією професора Любомира Луцюка, представляють погляд очевидця на умови в Радянській Україні протягом ранньої зими 1932 року та на те, як починався Голодомор.

За словами Оксани П'ясецької, «якби ця книга була перекладена англійською мовою для ширшої аудиторії, це могло б запобігти скандальному запереченню Голодомору Вальтером Дюранті з «Нью-Йорк Таймс» та прогресивних ЗМІ тих часів».

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Переклад мемуарів та друк книги профінансували з відділення СУА №75 в Нью-Йорку, повідомляється на сторінці СУА в Facebook.

Фото: Укрінформ, unwla.org