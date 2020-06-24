Український інститут розпочав програму підтримки українських студій за кордоном

Український інститут запустив довгострокову програму підтримки українських студій у освітніх, наукових та культурних інституціях, які зареєстровані за межами України.

Про це повідомляє Посольство України в Латвії на сторінці у Facebook.

«Програма підтримки українських студій імені І.Лисяка-Рудницького – перша велика довгострокова програма Українського інституту з підтримки українських студій у освітніх, наукових та культурних інституціях, які зареєстровані за межами України», - йдеться у повідомленні.

Мета програми — посилити вивчення та поширення знання про минуле та сучасне України.

Цього року проєктні заявки можна подати до 12 липня 2020 року.

У 2020 році пріоритетні теми Програми такі: історичні постаті з України та їх спадок; монументальна спадщина та мистецтво радянського періоду в Україні; злочини тоталітарних режимів в Україні у культурі та пам'яті; Україна на початку ХХ ст.; українська література в еміграції; культура другої половини ХХ ст. - початку ХХІ ст. в Україні; архітектура та урбаністика ХХ ст. - початку ХХІ ст. в Україні.

Перелік тем не є вичерпним. Заявники можуть пропонувати проєкти з іншої тематики, які будуть розглядатись на загальних підставах.

Як наголошується, подати заявку на програму можуть тільки інституції, які зареєстровані за кордоном.

Аплікантом може бути виключно юридична особа, її структурний підрозділ, громадська організація або аналітичний центр, які зареєстровані за межами України. Апліканти повинні працювати в культурній, освітній та науковій сферах.

Одна юридична особа має право подати не більше двох заявок на участь у конкурсі.

Більше деталей за посиланням.