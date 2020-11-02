Українців Австралії запрошують до написання ХХ Радіодиктанту національної єдності

Українців Австралії запрошують до написання ХХ Радіодиктанту національної єдності

Укрінформ
Союз українських організацій Австралії (СУОА), відділ «Мальви» Союзу українок Австралії запрошують долучитися до написання ХХ Радіодиктанту національної єдності 9 листопада.

Як передає Укрінформ, про це в Фейсбуці написала віцепрезидентка Світового конгресу українців (СКУ) в Південній півкулі, голова відділу «Мальви» Союзу українок Австралії Наталія Пошивайло-Таулер.

Зустріч відбудеться на платформі Zoom. Приєднатися можна за посиланням. (ID: 881 5606 5220, Passcode: 197562).

Як зазначається, всі учасники будуть в німому режимі на Zoom. Диктант необхідно слухати на іншому пристрої в ефірі Українського радіо або Радіо Культура.

Усі зацікавлені в написанні диктанту мають заповнити відповідну форму.

Як повідомлялося, українські дипломатичні представнитва запрошують українців, що проживають за кордоном, долучитися до написання ХХ Радіодиктанту національної єдності 9 листопада.

У День української писемності та мови тисячі українців щороку беруть участь у флешмобі й приєднуються до події по всьому світу, нагадується на вебсторінці Українського радіо.

зазначається, що цьогоріч текст для диктанту написав відомий письменник і видавець Іван Малкович. Науковою консультанткою проєкту стала докторка філологічних наук, професорка Лариса Масенко. Читатиме диктант знаменита акторка Римма Зюбіна.

Спецпроєкт, організований Суспільним спеціально до події, стартуватиме в ефірі Українського радіо та Радіо Культура о 9:00, ведучі в студії розкажуть історію диктанту й дадуть змогу всім охочим підготуватися до написання. Сам же радіодиктант почнеться о 9:15.

Час для надсилання готового тексту — астрономічна доба. Текст диктанту оприлюднять на сайті Українського радіо 11 листопада об 11:00.

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Роботи прийматимуть онлайн та офлайн. Паперового листа потрібно надіслати за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 26, 01001. Важливо, щоб гриф дати надсилання був не пізніше ніж 10 листопада. Онлайн свою роботу можна надіслати на скриньку rd@ukr.radio. Після оприлюднення диктанту електронні листи не прийматимуть. 

Для зручності організатори підготували електронну форму для отримання робіт, щоб можна було надіслати диктант за допомогою будь-якого гаджета. Її оприлюднять на сайті ukr.radio 9 листопада.

Усі надіслані роботи перевірить спеціальна фахова комісія. Роботи, написані без помилок, отримають подарунки від партнерів проєкту. Результати оголосять упродовж 1–2 місяців залежно від кількості отриманих листів. 

Трансляція відбудеться:

радіо — Українське радіоРадіо Культура;

телебачення — UA: ПЕРШИЙUA: КУЛЬТУРА та регіональне суспільне телебачення;

інтернет — Ютуб-канал та Фейсбук-сторінка UA: Українське радіо.

Поради учасникам про те, як написати диктант без помилок, підготувала наукова консультантка Радіодиктанту Лариса Масенко.

Фото: Укрінформ; Nataliya Poshyvaylo-Towler/Фейсбук

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