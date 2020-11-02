Українців Австралії запрошують до написання ХХ Радіодиктанту національної єдності

Союз українських організацій Австралії (СУОА), відділ «Мальви» Союзу українок Австралії запрошують долучитися до написання ХХ Радіодиктанту національної єдності 9 листопада.

Як передає Укрінформ, про це в Фейсбуці написала віцепрезидентка Світового конгресу українців (СКУ) в Південній півкулі, голова відділу «Мальви» Союзу українок Австралії Наталія Пошивайло-Таулер.

Зустріч відбудеться на платформі Zoom. Приєднатися можна за посиланням. (ID: 881 5606 5220, Passcode: 197562).

Як зазначається, всі учасники будуть в німому режимі на Zoom. Диктант необхідно слухати на іншому пристрої в ефірі Українського радіо або Радіо Культура.

Усі зацікавлені в написанні диктанту мають заповнити відповідну форму.

Як повідомлялося, українські дипломатичні представнитва запрошують українців, що проживають за кордоном, долучитися до написання ХХ Радіодиктанту національної єдності 9 листопада.

У День української писемності та мови тисячі українців щороку беруть участь у флешмобі й приєднуються до події по всьому світу, нагадується на вебсторінці Українського радіо.

зазначається, що цьогоріч текст для диктанту написав відомий письменник і видавець Іван Малкович. Науковою консультанткою проєкту стала докторка філологічних наук, професорка Лариса Масенко. Читатиме диктант знаменита акторка Римма Зюбіна.

Спецпроєкт, організований Суспільним спеціально до події, стартуватиме в ефірі Українського радіо та Радіо Культура о 9:00, ведучі в студії розкажуть історію диктанту й дадуть змогу всім охочим підготуватися до написання. Сам же радіодиктант почнеться о 9:15.

Час для надсилання готового тексту — астрономічна доба. Текст диктанту оприлюднять на сайті Українського радіо 11 листопада об 11:00.

Роботи прийматимуть онлайн та офлайн. Паперового листа потрібно надіслати за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 26, 01001. Важливо, щоб гриф дати надсилання був не пізніше ніж 10 листопада. Онлайн свою роботу можна надіслати на скриньку rd@ukr.radio. Після оприлюднення диктанту електронні листи не прийматимуть.

Для зручності організатори підготували електронну форму для отримання робіт, щоб можна було надіслати диктант за допомогою будь-якого гаджета. Її оприлюднять на сайті ukr.radio 9 листопада.

Усі надіслані роботи перевірить спеціальна фахова комісія. Роботи, написані без помилок, отримають подарунки від партнерів проєкту. Результати оголосять упродовж 1–2 місяців залежно від кількості отриманих листів.

Трансляція відбудеться:

радіо — Українське радіо, Радіо Культура;

телебачення — UA: ПЕРШИЙ, UA: КУЛЬТУРА та регіональне суспільне телебачення;

інтернет — Ютуб-канал та Фейсбук-сторінка UA: Українське радіо.

Поради учасникам про те, як написати диктант без помилок, підготувала наукова консультантка Радіодиктанту Лариса Масенко.

Фото: Укрінформ; Nataliya Poshyvaylo-Towler/Фейсбук