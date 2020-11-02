Керівники українських культурно-освітніх центрів Європи обговорили співпрацю з МУШ

Питання співпраці з Міжнародною українською школою (МУШ) розглянули керівники українських культурно-освітніх центрів Європи, що співпрацюють з МУШ, під час онлайн-наради в неділю.

Як передає Укрінформ, про це повідомив регіональний віцепрезидент СКУ в країнах Західної і Південної Європи, голова Спілки українців у Португалії Павло Садоха в Фейсбуці.

Він зазначив, що метою цієї зустрічі було вироблення спільних пропозицій щодо проведення атестації учнів-екстернів, які проживають за межами України і які через карантинні обмеження не були атестовані МУШ за минулий навчальний рік.

Іншим терміновим питанням, за словами регіонального віцепрезидента СКУ, було обговорення нового «Договору про співпрацю», який Міжнародна українська школа запропонувала для підписання культурно-освітнім центрам за кордоном і який, на думку багатьох, не враховує реальні завдання українських освітніх центрів і громадського життя українців за кордоном, в першу чергу, дітей українських зовнішніх мігрантів.

Користаючись можливістю спільної розмови, учасники зустрічі висловили й інші думки щодо покращення організації співпраці культурно-освітніх центрів з МУШ.

На завершення директори українських освітніх центрів Європи домовилися про вироблення спільного листа до Міністерства освіти та науки України з проханням вирішення нагальних питань з проведення ДПА за кордоном та подальших форм співпраці з Міжнародною українською школою.

Як повідомив Садоха, на неділю, 8 листопада, запланована наступна віртуальна зустріч керівників українських культурних центрів за кордоном, учасники якої обговорять спільне звернення до МОН України.

«Запрошуємо всіх зацікавлених директорів українських культурних центрів за кордоном долучитися до спільного обговорення в чаті «Співпраця з МУШ» програми WhatsApp, наділивши свої контакти за адресою: Ridnuykray@hotmail.com», - зазначив голова Спілки українців у Португалії.

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Як повідомляв Укрінформ, в департаменті освіти і науки Львівської ОДА минулого тижня обговорили питання інституційної співпраці культурно-освітніх центрів при українських громадських організаціях у країнах ЄС щодо задоволення освітніх потреб закордонних українців.