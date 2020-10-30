Українців за кордоном запрошують написати диктант нацєдності

Українців, що проживають за кордоном, запрошують долучитися до написання "Всеукраїнського диктанту національної єдності", що відбудеться 9 листопада.

Як передає Укрінформ, про це пишуть українські дипломатичні представнитва.

Зокрема, Посольство України у Північній Македонії запрошує українців, які проживають у країні, долучитися до ювілейного ХХ радіодиктанту "Всеукраїнського диктанту національної єдності", що відбудеться 9 листопада о 8:00 за Скоп'є.

У Посольстві України в ОАЕ також пропонують долучитися до участі у заході.

Також Консульство України у місті Сан-Паулу (Бразилія) запрошує українських громадян написати диктант.

Всеукраїнський радіодиктант національної єдності був започаткований у 2000 році з метою єднання навколо мови. Відтоді щороку слухачі та телеглядачі можуть взяти участь у написанні диктанту й перевірити, наскільки добре вони знають мову. Пишуть диктант і за межами України.

Трансляція відбудеться:

радіо — UA: Українське радіо, UA: Радіо Культура;

телебачення — UA: Перший, UA: Культура та регіональне суспільне телебачення;

Інтернет — ютуб-канал та фейсбук-сторінка Українське радіо

Детальніше можна ознайомитися за посиланням.