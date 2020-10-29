У Лвівській ОДА обговорили освітні потреби закордонних українців

У департаменті освіти і науки Львівської ОДА обговорили питання інституційної співпраці культурно-освітніх центрів при українських громадських організаціях у країнах ЄС щодо задоволення освітніх потреб закордонних українців.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє головний спеціаліст департаменту освіти і науки Львівської облдержадміністрації Марія Васюник у Фейсбуці.

В обговоренні брали участь: Павло Садоха, регіональний віцепрезидент СКУ в країнах Західної і Південної Європи, голова Спілки українців у Португалії; Катерина Островська, завідувачка кафедри спеціальної освіти та соціальної роботи Львівського національного університету імені Івана Франка, професор, доктор психологічних наук; Ірина Ключковська, український науковець, публіцистка, громадська діячка, кандидат педагогічних наук, доцент, директорка Міжнародного інституту освіти, культури та зв'язків з діаспорою Національного університету "Львівська політехніка"; отець Юстин.

Зокрема під час онлайн-спілкування йшлося про координацію співпраці середніх шкіл Львівщини з культурно-освітніми центрами у Європі для здобуття загальної середньої освіти дітьми українських зовнішніх трудових мігрантів, зазначила Васюник.

"Учасники обговорення висловили подяку за організацію зустрічі, відкритість і бажання дбати за інтереси українців за кордоном, та конкретні кроки для їх реалізації", - йдеться у повідомленні.





Фото: Марія Васюник/Facebook