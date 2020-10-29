За кордоном побачили світ ще п'ять українських книжок

У межах програми Українського інституту книги Translate Ukraine іноземними мовами вийшли ще п'ять українських книжок.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Читомо.

Переклади видали у Бельгії, Німеччині, Латвії, Чехії та Сербії. Серед них:

Олександр Бойченко. 50 відсотків рації (Kulturni centar Novog Sada, Сербія)

Тамара Горіха Зерня. Доця (Dienas Grāmata, SIA (Ltd.), Латвія)

Євгенія Кононенко. Останнє бажання (Volvox Globator, Чехія)

Василь Махно. Дім у Бейтінґ Голлов (Leipziger Literaturverlag, Німеччина)

Оксана Була. Зубр шукає гніздо та Ведмідь не хоче спати (Alice Editions, Бельгія)

Всього цього року у межах програми має бути профінансовано переклад 57 українських книжок.

Translate Ukraine – нова програма Українського інституту книги, яка частково відшкодовує витрати на видання української літератури іноземною мовою. УІК підтримує книжки, написані українською мовою та видані українськими видавцями. Це може бути художня література (проза, поезія, драматургія), нонфікшн та гуманітаристика; дитяча та підліткова література.

Інститут надає підтримку і перекладачам-початківцям, і досвідченим перекладачам, але перелік перекладених творів з української мови або фрагмент тексту, що пропонується до перекладу, підвищують шанси проєкту. Установа покриває витрати на передачу прав та на переклад. Водночас інституція не покриває видатки на друк та інші супутні витрати (редагування, коректура, дизайн, верстка).

Загальна сума, яку може відшкодувати Інститут книги – до €4 тис. за одне видання.