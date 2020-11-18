В Україну зі Словаччини передали колекцію документів видатного україніста Миколи Неврлого

Центральний державний архів зарубіжної українінки (ЦДАЗУ) отримав 17 листопада з Братислави колекцію документів відомого українського, чеського і словацького літературознавця, критика, бібліографа, славіста і україніста, іноземного члена Національної академії наук України Миколи Неврлого (1916–2019).

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці ЦДАЗУ в Фейсбуці.

Документи до архіву передали дружина Неврлого Лібуша, дочка Ольга Булах та зять Григорій Булах.

Зазначається, що переміщення цієї колекції документів відбулося завдяки активній участі та допомозі посла України в Словацькій Республіці Юрія Мушки та другого секретаря посольства Михайла Дзихора.

Особливу подяку колектив ЦДАЗУ висловив учню і колезі Неврлого, професору кафедри всесвітньої історії філософського факультету Університету Коменського в Братиславі, Мирославу Данішу, який відіграв ключову роль в комунікації і організації процесу переміщення документів в Україну.

Як зауважується, значна частина робіт Неврлого присвячена геніям української нації – Тарасу Шевченку та Івану Франку. Цікавими і новаторськими вважають його студії з української радянської літератури 20-х рр. ХХ століття.

Крім того, зазначили в ЦДАЗУ, особисте знайомство та листування Миколи Неврлого з відомими письменниками і діячами української культури: Олегом Ольжичем, Олександром Олесем, Володимиром Сосюрою, Миколою Бажаном, Ігорем Качуровським, Святославом Гординським та ін. – це лише незначний малознаний пласт історії української культури, який ще належить дослідити сучасним науковцям.

Фото: Central State Archives of Foreign Archival Ucrainica (TsDAZU)