Український фільм отримав нагороду в Нідерландах
Укрінформ
В Амстердамі фільм “Цей дощ ніколи не скінчиться” українського режисера Аліни Горлової здобув перемогу на Міжнародному фестивалі документального кіно IDFA.
Робота отримала нагороду як найкращий повнометражний фільм у рамках секції Перша поява, повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі із посиланням на IDFA.
“Аліна Горлова отримала премію IDFA за найкращу Першу появу (10 000 євро) за фільм “Цей дощ ніколи не скінчиться”, - йдеться у повідомленні.
Фільм назвали вражаючим, гарно знятим та змонтованим. Він розповідає про лихо через війну на прикладі особистої подорожі. Стрічка охоплює традиції, сучасність, смерть і силу рухатися вперед.
Як повідомляв Укрінформ, у жовтні український фільм увійшов до конкурсної програми документального кінофестивалю IDFA в Амстердамі.
Фото: кадр з фільму