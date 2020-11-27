Український фільм отримав нагороду в Нідерландах

В Амстердамі фільм “Цей дощ ніколи не скінчиться” українського режисера Аліни Горлової здобув перемогу на Міжнародному фестивалі документального кіно IDFA.

Робота отримала нагороду як найкращий повнометражний фільм у рамках секції Перша поява, повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі із посиланням на IDFA.

“Аліна Горлова отримала премію IDFA за найкращу Першу появу (10 000 євро) за фільм “Цей дощ ніколи не скінчиться”, - йдеться у повідомленні.

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Фільм назвали вражаючим, гарно знятим та змонтованим. Він розповідає про лихо через війну на прикладі особистої подорожі. Стрічка охоплює традиції, сучасність, смерть і силу рухатися вперед.

Як повідомляв Укрінформ, у жовтні український фільм увійшов до конкурсної програми документального кінофестивалю IDFA в Амстердамі.

Фото: кадр з фільму