У Києві знімають «ульотний» дитячий кіномюзикл, прем’єра — 23 грудня

У Києві проходять зйомки першого дитячого мюзиклу «Ульотний Новий рік» від Студії мистецтв Smile, його прем’єра запланована на 23 грудня.

Як повідомили Укрінформу творці проєкту, прем’єра стрічки відбудеться в Києві, одразу після чого вона з’явиться онлайн – на Megogo.

«Головну роль виконує народна артистка України Тамара Яценко. Також у фільмі беруть участь суперфіналістка талант-шоу «X-фактор» Марія Рак та вихованці студії Smile», - йдеться у повідомленні.

Як зазначає Тамара Яценко, дитячий мюзикл-кіно – це приваблива історія. «Коли мені запропонували роль – я залюбки погодилась взяти участь у цій задумці. В Україні такий жанр не дуже поширений. Тому я впевнена, що за цим буде цікаво спостерігати», - каже народна артистка.

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Творці стрічки повідомили, що вона супроводжується кавер-версіями українських хітів, які інтегровані у вигляді відеокліпів.

Режисерка-постановниця фільму - Анна Акулевич. Автор ідеї та продюсер - директор Студії мистецтв Smile Павло Глазков.

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«Зазвичай ми щороку організовуємо великі новорічні шоу, але пандемія внесла свої корективи. Ми побачили в цьому можливість і кинули собі виклик - вирішили знімати кіно! Дотепер наша аудиторія глядачів була обмежена площею концертної зали, а зараз це шанс показати нашу творчість і наших талановитих дітей на всеукраїнський загал. Подібні дитячі мюзикли були популярні у радянські часи. Мені захотілося відродити цей формат в Україні», - говорить Глазков.

За сюжетом команда дітей з тренеркою (Тамара Яценко) вирушає на концерт з унікальним номером зі скіпінгу. Але один із героїв травмується на генеральній репетиції і не може приєднатися. Маючи розвинуті знання в IT, хлопчик робить усе, аби інші учасники також не полетіли, тож в аеропорту з тренеркою та дітьми починають відбуватися дивні речі. Команді необхідно не лише встигнути на літак, а й розтопити крижане серце вередливої менеджерки аеропорту.

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Зйомки відбуваються в Києві, в аеропорту «Харків» та на бортах літаків за підтримки авіакомпанії Windrose.

Як повідомляв Укрінформ, цієї зими відбудеться теле- та онлайн-прем’єра нових серій проєкту «Крутий заміс» - документального серіалу про ветеранів АТО, які після повернення з фронту відкрили свій власний бізнес.

Фото: пресслужба фільму "Ульотний Новий рік"