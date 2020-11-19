У Житомирській філармонії вперше показали дитячу виставу із сурдоперекладом
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Укрінформ
У Житомирській обласній філармонії ім. С. Ріхтера 18 листопада вперше показали дитячу виставу із сурдоперекладом для дітей з вадами слуху.
Про це кореспондентові Укрінформу розповіли у пресслужбі філармонії.
«Музично-розважальну феєрію «Місія здійснення мрій», «Revolution in the Kingdom of the Seven notes» («Переворот у королівстві музики») ми показували для дітей і раніше. Цього разу директор філармонії запропонувала супроводжувати виставу сурдоперекладом і ми це реалізували. Вчора вона у такому форматі відбулася вперше», - розповіли у пресслужбі.
У пресслужбі додали, що на перспективу сурдоперекладом супроводжуватимуться й інші вистави, що є в репертуарі філармонії.
Фото: Житомирська обласна філармонія імені С. Ріхтера