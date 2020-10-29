Продовження серіалу «Крутий заміс» про ветеранів АТО вийде взимку

Уже цієї зими відбудеться теле- та онлайн-прем’єра нових серій проєкту «Крутий заміс» - документального серіалу про ветеранів АТО, які після повернення з фронту відкрили свій власний бізнес.

Про це Укрінформу повідомили у студії DocNoteFilms, яка також відома за кінострічками «Крим, як це було» та «Крихка свобода».

Проєкт «Крутий заміс» створюється за сприяння Українського культурного фонду і демонструє, як ветерани АТО повертаються до цивільного життя, з якими викликами стикаються та як дають собі раду.

Кожна серія проєкту – це гостини в одного з ветеранських бізнесів, і головний герой – його власник. Епізоди «Крутого замісу» будуються довкола щирої розмови героїв проєкту – ветеранів-підприємців.

Головна мета «Крутого замісу» – доступно й зрозуміло розповісти соціуму про ветеранів, а ветеранам показати приклади, як можна реінтегруватися у мирне життя.

При зйомках автори серіалу не ставлять жодних рамок та не цензурують зміст розмови, отже на глядачів чекають справжні документальні історії: секрети успіху, курйозні оповіді з фронтового життя, міркування про вічне і повсякденне, гумор та ліричні роздуми.

Наразі студія оголосила про завершення монтажу другого серіалу «Крутий заміс». Прем’єра першого сезону відбулася в березні 2020 року. У першому сезоні «Крутого замісу» – 8 серій, присвячених київським підприємцям, серед яких – Олександр Матяш (бізнес – Regata Club), Роман Набожняк (Veterano Brownie), Володимир Шевченко (Veterano Coffee) та інші.

У пілотній серії знявся Леонід Остальцев, засновник Veterano Group та Veterano Pizza.

У другому сезоні студія обіцяє вже 10 серій. Цього разу у фокусі серіалу – бізнеси, організовані ветеранами в різних куточках нашої країни. Зокрема, команда побувала в Полтаві, Рівному, Львові, Луцьку, Харкові, Сумах, Вінниці, Миколаєві, Коломиї та Одесі.

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Герої нового сезону: Полтава - Олекса Коба, IT BRO; Рівне - Юрій Поліщук, центр дитячого здоров’я "Бейбідок"; Львів - Микола Стецьків, підприємство із вирощування органічної ягоди ФайнаBerry; Луцьк - Майя Москвич, секція стрільби з лука Archer Birds; Харків - Олександр Воробєй, виготовлення бойових ножів Blade Brothers Knives; Суми - Ігор Мироненко, відкрита майстерня BOBRY.IN.UA; Вінниця - Сергій Бондаренко, пасіка "Медобар"; Миколаїв - Олексій Губський, ресторан Veteran Point; Коломия - Роман Янко, деревообробка; Одеська область - Олександр Доброжанський, органічна ферма "Ліхтенфельд".

Автор ідеї та продюсер Сергій Малярчук, режисер Костянтин Кляцкін, оператор-постановник та режисер монтажу Павло Липа.