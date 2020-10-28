Українська кіноакадемія оприлюднила новий склад правління та наглядової ради

Про це повідомляється на сайті кіноакадемії, передає Укрінформ.

«Члени наглядової ради та правління Української кіноакадемії обиралися шляхом онлайн-голосування, яке проходило на сайті кіноакадемії з 8 до 22 жовтня. Кіноакадеміки обирали 12 членів правління та 2 змінних члени наглядової ради. За результатами голосування за кандидатів на членство у наглядовій раді найбільшу кількість голосів отримали Валентин Васянович та Сергій Тримбач», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, також було відібрано 12 членів до правління Української кіноакадемії. Ще три кандидатури було висунуто наглядовою радою. Так, до нового складу правління увійшли: Роман Бондарчук, Сергій Борденюк, Анастасія Буковська, Ірма Вітовська, Володимир Войтенко, Іванна Дядюра, Сергій Зленко, Денис Іванов, Пилип Іллєнко, Геннадій Кофман Андрій Різоль, Владислав Ряшин, Ігор Савиченко, Валерія Сочивець і Володимир Яценко.

В кіноакадемії повідомили, що під час першого зібрання правління буде обрано голову та схвалено регламент V Національної кінопремії.

Члени правління та наглядової ради обираються 1 раз на два роки шляхом онлайн-голосування на сайті Української кіноакадемії. Прозорість голосування забезпечують аудитори Kreston GCG.