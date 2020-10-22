Оголосили переможців премії «Кіноколо»

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Українські фільми-переможці були нагороджені 22 жовтня на церемонії перед відкриттям кінофестивалю «Київський тиждень критики».

Драма «Атлантида» – це історія про 2025 рік, після перемоги України у війні з Росією. Режисера стрічки – Валентина Васяновича – також відзначили як найкращого режисера. І це вже не перша перемога фільму – його прем’єра відбулася на Венеційському кінофестивалі, де він здобув Гран-прі секції «Горизонти». «Атлантиду» вже побачили глядачі понад 50 фестивалів, де стрічка отримала ще чотири Гран-прі, а також увійшла у лонг-ліст премії Європейської кіноакадемії та буде представляти Україну на «Оскарі». В український прокат стрічка вийде 5 листопада.

Авторкою найкращого повнометражного режисерського дебюту стала Наталка Ворожбит – вона здобула премію «Відкриття року» за стрічку «Погані дороги». Її світова прем’єра відбулася у програмі «Тиждень критики» цьогорічного Венеційського кінофестивалю, де її відзначили премією Circolo del Cinema як «найбільш інновативна стрічка в конкурсі». «Погані дороги» – це екранізація однойменної п’єси режисерки. Український глядач побачить її на великих екранах вже на початку 2021 року.

Найкращим документальним фільмом критики назвали стрічку Ірини Цілик «Земля блакитна, ніби апельсин» – розповідь про сім’ю, яка живе в «червоній зоні» Донбасу, де вже кілька років триває війна. Повнометражний дебют Цілик вже нагородили за найкращу режисуру документального фільму на фестивалі Sundance. Європейський глядач побачив роботу Ірини Цілик на 70-му Берлінському фестивалі, а українська прем’єра відбулася на фестивалі Docudays UA, де її визнали найкращим фільмом Національного та Міжнародного конкурсу. У прокат в Україні «Земля блакитна, ніби апельсин» вийде 26 листопада.

«Віктор_Робот» – роботу режисера Анатолія Лавренішина – визнали переможцем у номінації «Найкращий анімаційний фільм». Його сюжет розповідає про далеке майбутнє, де все живиться енергією від штучної зірки, яка раптово ламається. Над озвученням фільму працювали Римма Зюбіна, Віктор Жданов, Василь Мазур, Богдан Бенюк, Анатолій Хостікоєв. «Віктор_Робот» вже відзначили Призом глядацьких симпатій на Одеському міжнародному кінофестивалі. В український прокат він вийде влітку 2021 року.

Нагороду за найкращу чоловічу роль цьогоріч здобув актор Юрій Кулініч за роботу в стрічці «Погані дороги», а в номінації «Найкраща жіноча роль» перемогла його колега за фільмом Оксана Черкашина.

У номінації «Найкращий короткометражний ігровий фільм» перемогу здобула робота режисера Станіслава Битюцького «Нетерпимість».

Як повідомлялося, національна премія кінокритиків «Кіноколо» – щорічна премія, заснована у 2018 році, що визначає досягнення українського кінематографа та діячів кіноіндустрії за останній рік від імені спільноти кінокритиків України. У 2019 році найкращим фільмом року стала драма «Додому» Нарімана Алієва, у 2018 – драма «Донбас» Сергія Лозниці.

До комітету «Кінокола» входять кінокритики та кінознавці, які є членами Міжнародної федерації кінопреси (ФІПРЕССІ); українські кінокритики, чиї рецензії та критичні матеріали виходять в друкованій пресі, онлайн-медіа, на радіо або телебаченні; журналісти, які видають аналітичні матеріали про українське кіно в ЗМІ. Наразі комітет премії нараховує 44 члени. Лауреати премії обираються шляхом голосування у два етапи. Спочатку серед списку усіх поданих фільмів українського виробництва, які відповідають умовам премії, члени комітету обирають номінантів. Під час другого етапу проходить голосування для визначення переможців.

Київський тиждень критики – міжнародний кінофестиваль, створений з метою ознайомлення українських глядачів із найкращими новими фільмами, обраними професійними українськими кинокритиками. 4-й фестиваль проходить у кінотеатрі «Жовтень» з 22 по 28 жовтня.

Організаторами премії «Кіноколо» виступають Спілка кінокритиків України, Асоціація «Сприяння розвитку кінематографа в Україні – дивись українське!» та компанія «Артхаус Трафік» за підтримки Державного агентства України з питань кіно.