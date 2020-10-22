У столиці стартує 4-й «Київський тиждень критики»
Про це повідомляє кінокомпанія «Артхаус Трафік», передає Укрінформ.
За традицією, «Київський тиждень критики» відкриє церемонія нагородження третьої премії кінокритиків України КІНОКОЛО, яка була заснована в межах фестивалю 2018 року. На головну премію за найкращий фільм претендують 4 стрічки: «Атлантида» Валентина Васяновича, «Погані дороги» Наталії Ворожбит, «Пофарбоване пташеня» Вацлава Маргоула та «Ціна правди» Аґнєшки Голланд.
Програма «Київського тижня критики» складається з трьох традиційних секцій. До міжнародної програми відібрані хайлайти програм світових кінофестивалів класу «А» – Каннського, Венеційського, міжнародних кінофестивалів у Торонто, Сан-Себастьяні та Роттердамі: «Земля кочівників» Хлої Чжао, «Ширлі» Жозефін Декер, «Ще по одній» Томаса Вінтерберга, «Дні» Цая Мінляня, «Початок» Деї Кулумбегашвілі, «Новий порядок» Мішеля Франко й «Повільна машина» Джо Денардо та Пола Фелтена.
Ретроспективна програма цьогоріч носить назву «Дивні дні» та містить науково-фантастичні фільми всесвітньо відомих режисерів – «2001 рік: Космічна одіссея» Стенлі Кубрика, «Відеодром» Девіда Кроненберґа, «Привид у броні» Мамору Осії, «Бразилія» Террі Гілліама, «Чужі серед нас» Джона Карпентера та «Парк покарань» Пітера Воткінса.
Українське кіно нині представлене у «Фокус: Україна-Франція» – пілотній програмі Київського тижня критики та Українського інституту, який організовує шоукейси українського кіно для міжнародної фахової спільноти. Щороку програма змінюватиме географічний фокус. Цього року її партнером є Французький інститут в Україні. Критики обох країн обрали фільми для фестивальної програми та після показів долучаться до дискусії спільно з режисерами. В межах програми відбудуться перші київські покази фільмів «Атлантида» Валентина Васяновича, «Погані дороги» Наталки Ворожбит і «Номери» Олега Сенцова та Ахтема Сеітаблаєва. Також будуть показані французькі стрічки – «Південний термінал» Рабаха Аммера-Займеша, «Ти заслуговуєш на любов» Афсії Ерзі та «Сліпа зона» Патріка-Маріо Бернара та П'єра Трівідіка.
Під час фестивалю відбудуться онлайн-дискусія «Нова реальність: кіно під час пандемії», до якої долучаться куратори Київського тижня критики та французькі куратори фестивальної програми «Фокус: Україна-Франція», та презентація рейтингу 100 найкращих українських фільмів всіх часів, організованого Національним центром Олександра Довженка у співпраці зі Спілкою кінокритиків України. Події транслюватимуться на сторінці «Київського тижня критики» у Facebook.
Куратори фестивалю - кінокритики Дарія Бадьйoр, Станіслав Битюцький, Сергій Ксаверов та Анна Дацюк. Після кожного показу відбудеться обговорення фільму з кінокритиком. Фільми демонструються мовою оригіналу з українськими та англійськими субтитрами.
4-й фестиваль триватиме у кінотеатрі «Жовтень» до 28 жовтня.
Організатор фестивалю – компанія «Артхаус Трафік» за підтримки Державного агентства з питань кіно.