У столиці стартує 4-й «Київський тиждень критики»

У кінотеатрі «Жовтень» 22 жовтня стартує щорічний фестиваль «Київський тиждень критики», що знайомить українських глядачів з найкращими новими фільмами, обраними професійними українськими кінокритиками.

Про це повідомляє кінокомпанія «Артхаус Трафік», передає Укрінформ.

За традицією, «Київський тиждень критики» відкриє церемонія нагородження третьої премії кінокритиків України КІНОКОЛО, яка була заснована в межах фестивалю 2018 року. На головну премію за найкращий фільм претендують 4 стрічки: «Атлантида» Валентина Васяновича, «Погані дороги» Наталії Ворожбит, «Пофарбоване пташеня» Вацлава Маргоула та «Ціна правди» Аґнєшки Голланд.

Програма «Київського тижня критики» складається з трьох традиційних секцій. До міжнародної програми відібрані хайлайти програм світових кінофестивалів класу «А» – Каннського, Венеційського, міжнародних кінофестивалів у Торонто, Сан-Себастьяні та Роттердамі: «Земля кочівників» Хлої Чжао, «Ширлі» Жозефін Декер, «Ще по одній» Томаса Вінтерберга, «Дні» Цая Мінляня, «Початок» Деї Кулумбегашвілі, «Новий порядок» Мішеля Франко й «Повільна машина» Джо Денардо та Пола Фелтена.

Ретроспективна програма цьогоріч носить назву «Дивні дні» та містить науково-фантастичні фільми всесвітньо відомих режисерів – «2001 рік: Космічна одіссея» Стенлі Кубрика, «Відеодром» Девіда Кроненберґа, «Привид у броні» Мамору Осії, «Бразилія» Террі Гілліама, «Чужі серед нас» Джона Карпентера та «Парк покарань» Пітера Воткінса.

Українське кіно нині представлене у «Фокус: Україна-Франція» – пілотній програмі Київського тижня критики та Українського інституту, який організовує шоукейси українського кіно для міжнародної фахової спільноти. Щороку програма змінюватиме географічний фокус. Цього року її партнером є Французький інститут в Україні. Критики обох країн обрали фільми для фестивальної програми та після показів долучаться до дискусії спільно з режисерами. В межах програми відбудуться перші київські покази фільмів «Атлантида» Валентина Васяновича, «Погані дороги» Наталки Ворожбит і «Номери» Олега Сенцова та Ахтема Сеітаблаєва. Також будуть показані французькі стрічки – «Південний термінал» Рабаха Аммера-Займеша, «Ти заслуговуєш на любов» Афсії Ерзі та «Сліпа зона» Патріка-Маріо Бернара та П'єра Трівідіка.

Під час фестивалю відбудуться онлайн-дискусія «Нова реальність: кіно під час пандемії», до якої долучаться куратори Київського тижня критики та французькі куратори фестивальної програми «Фокус: Україна-Франція», та презентація рейтингу 100 найкращих українських фільмів всіх часів, організованого Національним центром Олександра Довженка у співпраці зі Спілкою кінокритиків України. Події транслюватимуться на сторінці «Київського тижня критики» у Facebook.

Куратори фестивалю - кінокритики Дарія Бадьйoр, Станіслав Битюцький, Сергій Ксаверов та Анна Дацюк. Після кожного показу відбудеться обговорення фільму з кінокритиком. Фільми демонструються мовою оригіналу з українськими та англійськими субтитрами.

4-й фестиваль триватиме у кінотеатрі «Жовтень» до 28 жовтня.

Організатор фестивалю – компанія «Артхаус Трафік» за підтримки Державного агентства з питань кіно.