Український фільм "Із зав’язаними очима" переміг на Варшавському кінофестивалі

Повнометражний ігровий дебют “Із зав’язаними очима” (міжнародна назва Blindfold) українського режисера Тараса Дроня був визнаний найкращим фільмом конкурсу перших і других фільмів Competition 1–2 Варшавського кінофестивалю, де і відбулася світова прем’єра стрічки.

Як передає Укрінформ, про це інформує Mailchi.mp.

Кінокартина була визнана найкращою серед 15-ти інших, представлених у цій категорії. На церемонії нагородження у Варшаві були присутні режисер Тарас Дронь, продюсерка Валерія Сочивець і співсценарист Якуб Присяк.

“Ми дякуємо всім, хто вірив і не вірив у наш проєкт. Це великий крок як для нас самих, так і всього українського кіно. У Варшаві відбулося чотири покази нашої картини”, - повідомили Дронь та продюсерка Сочивець.

На конкурсі Competition 1–2 режисер Тарас Дронь отримав приз журі та грошову премію в розмірі 10 тис. злотих (близько 3 тис. дол.).

Варшавський кінофестиваль — це найбільший кінофестиваль Східної Європи, який відбувається в офлайн-форматі з 9 до 18 жовтня.

Події фільму розгортаються в сучасній Україні після закінчення війни. Головна героїня — Юля — молода спортсменка боїв без правил, ММА, яка втратила свого нареченого на війні. Дівчина залишає спорт і починає нові стосунки, щоб звільнити себе від ролі вдови героя війни, яку нав’язує їй суспільство.

Стрічка вироблена компанією «Сучасне Українське Кіно» за підтримки Міністерства культури України, Львівської обласної адміністрації, Давидівської сільської об’єднаної територіальної громади, Львівської міської Ради та копродюсера Олександра Берби, власника інвестиційної компанії Asgard.

Проєкт фільму “Із зав'язаними очима” переміг на конкурсі кінопроєктів Boat Meeting Київського міжнародного кінофестивалю “Молодість” у 2019 році та отримав головний приз пітчингу Work in Progress CoCo Cottbus на міжнародному кінофестивалі в Котбусі (Німеччина).

Фото: Blindfold/Із зав’язаними очима/Facebook