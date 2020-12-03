Фільм «ЮКІ» про зірок НХЛ родом з України вийшов у прокат

Фільм «ЮКІ» про зірок НХЛ родом з України вийшов у прокат

Фото, відео
Укрінформ
В український прокат 3 грудня вийшов фільм «ЮКІ», що розповідає історії видатних зірок українського походження, які формували найвідомішу хокейну лігу світу - NHL.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Фільм «ЮКІ» про зірок НХЛ родом з України вийшов у прокат / Фото: B&H film

«Як з’ясувалося, на кільцях Кубка Стенлі - головного трофея ліги світу NHL - масово зафіксовані прізвища українських гравців. Саме наші співвітчизники стояли біля витоків зародження хокейного турніру ще на початку його становлення та розвитку за океаном. Їхній внесок в історію хокейних клубів, честь яких вони захищали, надихнув на подальші звершення мільйони людей у Канаді та США. І кожному з них вдалося зберегти у душі шматочок далекої, але рідної серцю України», - розповів режисер та продюсер фільму Володимир Мула.

В Україні стрічка з’явиться під гаслом «Історія перемог вільних українців». Ukrainians, або коротко UKE, - саме так у Північній Америці називають вихідців з України.

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Героями стрічки стали хокеїсти, що у різні епохи здобували світову славу: дворазовий володар Кубка Стенлі у складі Philadelphia Flyers Орест Кіндрачук; дворазовий володар Кубка Стенлі у складі Boston Bruins Іван Буцик; триразовий володар Кубка Стенлі у складі New Jersey Devils Кен Данейко; переможець Кубка Стенлі у складі Pittsburgh Penguins Джеф Чикрун; володар Кубка Стенлі у складі Chicago Black Hawks Ерік Нестеренко; переможець Кубка Стенлі у складі New Jersey Devils Брюс Драйвер; чотириразовий володар Кубка Стенлі у складі Toronto Maple Leafs Еді Шах; переможець Кубка Стенлі у складі Tampa Bay Lightning та Pittsburgh Penguins Руслан Федотенко, а ще найкращий хокеїст усіх часів Іван Грецький. Глядачі також побачать сина славетного воротаря Тараса Савчука - Джеррі та хокейного аналітика Келлі Груді. Зйомки відбувалися протягом трьох років у Канаді, США, Білорусі та Україні.

«Завдання було не з легких: протягом довгих місяців я працював з міжнародними архівами, намагався взяти інтерв’ю у хокейних зірок по всій Північній Америці, сплачував шалені штрафи за перевищення швидкості та намагався не замерзнути у холодних канадських преріях. Завдяки допомозі сотень абсолютно різних людей, які палко підтримували ідею, мені вдалося реалізувати цей проєкт. Запрошую кожного українця подивитися фільм у кіно та надихнутися унікальною і спільною для нас історією!» - коментує Мула.

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Стрічку створено за підтримки Державного агентства України з питань кіно. Автор сценарію - Микола Васильков. Оператори - Олег Шевчишин, Дмитро Шиповський, Станіслав Ткачов, Олександр Терновий.

У фільмі також знялися Джері Савчук (син Террі Савчука), Келі Груді (хокейний аналітик телеканалу CBC), історик Роман Коваль, президент УСЦАК Мирон Биць, приватний колекціонер Орест Теплий.

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