Культура може дати відповіді на ключові питання про те, хто ми є - продюсер Алфьоров

Культура може дати українцям відповіді на важливі запитання про те, хто ж ми, звідки походимо.

Таку думку висловив під час сьомого Національного круглого столу на тему: "Мистецтво" в Полтаві продюсер, виставковий куратор, кінокритик Андрій Алфьоров повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Мені здається, культура може дати відповіді на ключові питання про те, хто ми, через що це українство сьогодні проявляється, ми від якого коліна пішли: від Скоропадського, від Сковороди, чи ми від коліна радянських українців. І цього теж не потрібно цуратися, так само як не потрібно знищувати видатні твори мистецтва, які створювалися в радянській Україні в різні часи”, - сказав Алфьоров.

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За його словами, це важливо знати, особливо у часи, коли історією намагаються маніпулювати, робляться спроби знищити дещо важливе, що нас об'єднує. Але ж у багатьох мистецьких об'єктах, які походять із радянських часів, є незламний дух України, і в тому мистецтві є відповідь на запитання, хто ми такі та куди йдемо, вважає продюсер.

Він нагадав і про важливу роль кіно. За словами кінокритика, наразі значна частина українців почала розуміти, який це потужний інструмент. Наприклад, додав продюсер, Америка за допомогою кіно створила свій власний образ життя, який потім м’яко нав'язала усьому світу. “Понад 60% того, що ми маємо у житті, прийшло до нас із великих екранів, з американського кіно", - сказав він.

На думку Алфьорова, в Україні також є яскраві приклади кіно, яке має вплив. Це “Тіні забутих предків” Параджанова, стрічка “Атлантида” Васяновича. “Якщо кілька художників візьмуться за камери й почнуть фантазувати про те майбутнє, яке гіпотетично на нас чекає, можна його створити як креслення, а далі жити за цим кресленням та творити нашу українську дійсність, яка буде цікава усьому світові”, - сказав продюсер.

Алфьоров зазначив, що часто думає про те, що залишиться після нас майбутнім поколінням. “Я вважаю, що зараз потрібно дійти якогось розуміння у цьому культурному середовищі людей, котрі створюють мистецтво у різних сферах, у різних площинах, і творити це сьогодення через дослідження, через фантазування щодо майбутнього”, - додав він.

Як повідомляв Укрінформ, МКІП ініціювало проведення семи круглих столів у різних містах України - Києві, Одесі, Харкові, Чернівцях, Острозі, Кривому Розі та Полтаві. Українські науковці дискутують про культуру, історію, релігію, мову, філософію, мистецтво та екологію.