У Києві презентували новий переклад «Пригод Чиполіно»

У Києві презентували новий український переклад книги «Пригоди Чиполіно» італійського письменника Джанні Родарі.

Книга вийшла у видавництві BookChef, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми хочемо вам представити чудове видання, новий переклад українською мовою відомої нам всім книжки Джанні Родарі "Пригоди Чиполіно". Видання унікальне, тому що присвячено 100-річчю від дня народження цього італійського казкаря, яке відзначається 23 жовтня. Це видання унікальне також тим, що це сучасний переклад українською з італійської мови", - розповіла керівник напрямку у видавництві BookChef Ірина Хомчук.

Директор Італійського інституту культури при Посольстві Італії в Україні Едоардо Крісафуллі зазначив, що презентація нового видання "Пригоди Чиполіно" відбувається також з нагоди ХХ Тижня італійської мови у світі. За його словами, цей захід відбувається в усіх країнах світу, де вивчають і шанують італійську.

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"Для нас новий переклад цього твору є особливим, тому що він виконаний з італійської мови... Видання збігається зі 100-річчям від дня народження видатного письменника, який справді має велике значення для італійської культури. Адже він був не тільки письменником, а й видатним педагогом, журналістом та викладачем", - сказав Крісафуллі.

Перекладач "Пригод Чиполіно" Тарас Лазер додав, що під час роботи багато часу присвятив дослідженню біографії Джанні Родарі.

Новий український переклад «Пригоди Чиполіно» виконано безпосередньо з італійського оригіналу та позбавлено застарілих ідеологічних виправлень.