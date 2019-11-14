Співаків, які виступають у Росії, не треба пускати на Євробачення — Бородянський

Міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський вважає, що українські артисти, які гастролюють в Росії, не відстоюють української позиції, тож держава має сформулювати своє ставлення до них.

Про це він сказав, відповідаючи на запитання кореспондента Укрінформу під час міжнародного форуму “Креативна Україна”.

"Я вважаю, що культура є важливою складовою політики. Кожна людина робить вибір. Кожен день, великий, маленький. Якщо співак, артист їде в Російську Федерацію — не в Крим, Крим — це Україна, — і виступає там, на мій погляд, це значить, що ця людина не відстоює українську позицію, не розуміє, що Росія — країна, яка на нас напала. І держава повинна сформулювати своє ставлення до таких поїздок", - підкреслив Бородянський.

Він зазначив, що підтримує рішення Суспільного не допускати до конкурсу на “Євробачення” співаків, які гастролюють або мають намір виступати в РФ.

“Я вважаю, що це справа Суспільного. І я підтримую Суспільне. Ми чітко повинні визначити, що є добром, а що є злом, і вміти відрізняти добро від зла”, - акцентував міністр.

Водночас він зазначив, що його завдання зробити так, "щоб український артист, український співак мав гарну матеріальну базу в Україні, міг заробляти гроші тут, творити тут, бути сприйнятим суспільством”.

Як повідомляв Укрінформ, для участі в українському відборі на "Євробачення-2020" виконавці не повинні мати виступів в РФ, Криму та на окупованому Донбасі з березня 2014 року і не мають права планувати такі виступи до фіналу цього пісенного конкурсу.

Третій щорічний міжнародний форум «Креативна Україна», який триватиме 14 та 15 листопада, розпочав свою роботу в Києві.