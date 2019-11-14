Освіта, кіно і туризм: МКМС анонсувало низку важливих програм

Міністерство культури, молоді та спорту має намір посилити підтримку Українського культурного фонду, а також втілити у життя низку важливих програм, зокрема запровадити програми туризму та мобільності молоді.

Про це міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський сказав, відкриваючи Третій щорічний міжнародний форум «Креативна Україна», повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми у міністерстві вважаємо, що тільки на перетині тих сфер, якими зараз опікуємося, можна досягти результату. Ми посилюємо таку інституцією як Український культурний фонд. Нам треба активізуватися і туди направити більше грошей. І на ці великі програми підтримки української молоді, коли близько ста тисяч молодих людей будуть мандрувати Україною, і в рамках цього буде спеціальна креативна творча програма, яка познайомить їх з Україною",- сказав Бородянський.

За його словами, влада нині зосереджена на тому, щоб Україна активно розвивалася. У цьому контексті він нагадав про ухвалення Верховною Радою закону про кешрібейти, який піде на користь вітчизняній кіноіндустрії та економіці в цілому.

"Ми сподіваємося на те, що велика кількість фільмів буде, велика кількість талановитих людей буде приїжджати в Україну, і ми станемо державою, на території якої будуть вироблятися нові фільми та серіали нової якості", - сказав Бородянський.

Форум «Креативна Україна» / Фото: Юлія Овсяннікова, Укрінформ

Загалом, на думку міністра, нині наша держава переживає унікальні часи, адже стоїть перед багатьма великими викликами, які долає швидко та ефективно завдяки великій кількості розумних та творчих людей.

"Це унікальна ситуація у світі, коли така велика кількість людей мислить креативно. Я думаю, що Україна є державою, у якій твориться історія. Сьогодні українці ціною власного життя відстоюють цілісність. Нині ніде у Європі не відбувається така кількість подій, таких інформаційних війн, таких суперечок. Ми боремося із ворогом Російською Федерацію, ми боремося самі із собою. І всі ці виклики, які у нас є, можна вирішувати. Я вірю в те, що ми зможемо вирішити наявні проблеми в освіті, у мистецтві, інфраструктурі творчо, а це означає інформаційно, за більш короткий час", - наголосив Бородянський.

Фокус цьогорічного форуму — інтеграція інновацій у розвиток креативних індустрій. Мета заходу — напрацювати варіанти культурних політик, що використовують цифрові технології як інструмент надання рівного доступу до культури, заохочення розмаїття форм творчого самовираження, генерації високої доданої вартості креативного продукту.

У перший день форуму заплановано представлення останніх тенденцій державної політики у сфері креативних індустрій в Україні, позиції України в міжнародному культурно-економічному просторі креативних індустрій, а також обговорення цифрових компетентностей та інноваційних технологій у культурі і креативних індустріях. Відбудеться спеціальна панельна сесія, присвячена сучасному мистецтву, яке активно використовує інклюзивний, мистецький, технологічний та економічний потенціал інновацій.

Другий день форуму — практично орієнтований: заплановано напрацювання необхідних інструментів для сталого розвитку креативних індустрій в Україні, зокрема за напрямами дизайну, моди, книговидавництва та в аудіовізуальному секторі. Буде обговорено шляхи інтеграції України в єдиний цифровий ринок ЄС у контексті права інтелектуальної власності.