Не тільки декомунізація: Бородянський озвучив нові завдання для Інституту нацпам'яті

Не тільки декомунізація: Бородянський озвучив нові завдання для Інституту нацпам'яті

Укрінформ
Відкритий конкурс на посаду голови Українського інституту національної пам’яті завершиться до кінця місяця.

Про це міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський сказав в інтерв’ю Цензор.нет.

“До кінця місяця”, - сказав Бородянський.

Він також висловив думку, що необхідно припинити використовувати історію як інструмент для досягнення якихось спеціальних результатів або чогось спеціального. “Це дуже багато років робить Росія. Але ж ми не Росія. Україна - не Росія”, - підкреслив Бородянський.

Міністр вважає, що Інститут національної пам’яті звузив українську історію до початку ХХ сторіччя, а це неправильно.

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“У нас набагато ширша найзвичайніша історія. Треба розширювати. Я також вважаю, що декомунізація починається не тільки з того, що пам’ятники знімати і вулиці перейменовувати. Так, це важливий елемент декомунізації. Але якщо ми тільки на цьому зупинимось, то це неправильно. І важливою частиною є декомунізація поведінки. І це складна частина. І треба її пройти”, - сказав міністр.

Як повідомлялося, раніше УІНП очолював Володимир В'ятрович, якого уряд звільнив 18 вересня 2019 року.

У жовтні Кабінет міністрів оголосив конкурс на посаду голови Українського інституту національної пам’яті.

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