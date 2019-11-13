Не тільки декомунізація: Бородянський озвучив нові завдання для Інституту нацпам'яті

Відкритий конкурс на посаду голови Українського інституту національної пам’яті завершиться до кінця місяця.

Про це міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський сказав в інтерв’ю Цензор.нет.

“До кінця місяця”, - сказав Бородянський.

Він також висловив думку, що необхідно припинити використовувати історію як інструмент для досягнення якихось спеціальних результатів або чогось спеціального. “Це дуже багато років робить Росія. Але ж ми не Росія. Україна - не Росія”, - підкреслив Бородянський.

Міністр вважає, що Інститут національної пам’яті звузив українську історію до початку ХХ сторіччя, а це неправильно.

“У нас набагато ширша найзвичайніша історія. Треба розширювати. Я також вважаю, що декомунізація починається не тільки з того, що пам’ятники знімати і вулиці перейменовувати. Так, це важливий елемент декомунізації. Але якщо ми тільки на цьому зупинимось, то це неправильно. І важливою частиною є декомунізація поведінки. І це складна частина. І треба її пройти”, - сказав міністр.

Як повідомлялося, раніше УІНП очолював Володимир В'ятрович, якого уряд звільнив 18 вересня 2019 року.

У жовтні Кабінет міністрів оголосив конкурс на посаду голови Українського інституту національної пам’яті.