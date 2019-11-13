МКМС розробляє "детектор" маніпуляцій у журналістиці

У Міністерстві культури, молоді та спорту розробляють критерії, за яким визначатимуть, чи маніпулює журналіст інформацією, і що саме підпадає під кримінальну відповідальність працівників ЗМІ.

Про це керівник МКМС Володимир Бородянський сказав в інтерв'ю Цензор.нет.

“Поясню, над чим ми зараз працюємо. Ми описуємо, що таке маніпуляція, які критерії маніпуляції, і що саме підпадає під кримінальну відповідальність. Один з важливих критеріїв – якщо є замовник. Другий – якщо ця маніпуляція є суспільно небезпечною. Тому, передовсім важливо описати саме критерії – що може підпадати під термін "маніпуляція", - сказав Бородянський.

За його словами, наприклад, якщо головний редактор видання доручає зробити матеріал про ту чи іншу подію під конкретним кутом зору, це позбавляє журналіста можливості об’єктивно розібратися у ситуації. Тоді зрозуміло, що керівник хоче досягти іншого результату, ніж просто проінформувати суспільство. Тоді, додав міністр, журналіст має право відмовитися, а держава зі свого боку його захистить. “В цьому випадку ви захищені 100% державою. Якщо вас після цього, наприклад, звільнять, ми теж передбачимо порядок того, як ви будете захищені як журналіст. Це складна система, не одноходовка. Це система, яка повинна балансувати між захистом свободи слова, захистом журналіста і захистом від маніпуляцій і фейків”, - наголосив глава МКМС.

Водночас, на думку міністра, у цьому питанні важливою є не сама кримінальна відповідальність за маніпуляції, скільки превенція. “Тому що коли вже настає покарання, це означає, що превенція не спрацювала. Превенція – це розуміння, серед іншого, що за такі дії людина може бути засуджена або оштрафована на велику суму. Тому наше завдання, по-перше, – створити розуміння у всіх суб’єктів, що можна робити, а що не можна. За що, на думку держави, має бути покарання. Тому коли, наприклад, замовник, підійшов до вас і сказав: "Нумо, зробімо оце", і ви розумієте, що це підпадає під регулювання, і вас хочуть примусити порушити закон, – тоді тут починається зовсім інша розмова”, - пояснив урядовець.

Бородянський запевнив, що критерії, які нині розробляються, будуть обговорюватися із суспільством.