Міжнародний конкурс скрипалів Олега Криси назвав переможців

“За рішенням журі першу премію отримав Євгенійс Чеповєцкіс (Латвія), другу – Костянтин Лукинюк (Україна), третю – Дмитро Удовиченко (Україна)”,- повідомили організатори.

Також спеціальними призами нагороджено Юкіко Уно (Японія), Хавіх Анну Еліа Елдерс (Нідерланди), Тараса Зданюка (Україна), Даічі Накамура (Японія).

Приз глядацьких симпатій отримав Костянтин Лукинюк (Україна).

Цього року конкурс вперше відбувся за підтримки Українського Культурного Фонду у межах програми «Знакові події для української культури».

Організатором Конкурсу є мистецьке об’єднання ГО «Світ класичної музики», генеральним спонсором вже втретє виступив ТМ «Світоч”, а партнером - компанія “Ензим”.

ІІІ Міжнародний конкурс скрипалів Олега Криси / Фото надані пресслужбою

Як зазначив голова журі конкурсу Олег Криса, результат цього творчого змагання - нові імена, нові зірки на світових сценах. Цьогорічний конкурс не лише розширив географію учасників, але й відзначився надзвичайно високою виконавською майстерністю. Зокрема, у відбіркових турах різниця між сумарними оцінками конкурсантів була мінімальною. Так у півфіналі різниця між першим і сьомим місцями склала лише 0,5 бала.

У ІІІ Міжнародному конкурсі скрипалів Олега Криси взяли участь 27 молодих музикантів, які представляють 14 країн світу: Австрію, Англію, Китай, Південну Корею, Латвію, Польщу, Росію, США, Малайзію, Нідерланди, Фінляндію, Францію, Україну, Японію.

Конкурс проводився у три тури: 1 тур – виконання музичних творів, соло, до другого туру увійшло 15 учасників; 2 тур – виконання музичних творів під акомпанемент фортепіано, до фіналу увійшло 6 учасників; 3 тур (фінал) – виконання музичного твору з симфонічним оркестром Львівської національної філармонії.

У фіналі змагалися шестеро конкурсантів. Вони виконали «Концерт для скрипки з оркестром №5» всесвітньо відомого українського композитора Євгена Станковича. Цей твір ще має назву «Питання без відповіді» і присвячений творчості видатного скрипаля, маестро Олега Криси.