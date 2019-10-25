Роттердам оголосив слоган “Євробачення-2020” - Open Up

У Роттердамі (Нідерланди) оголосили слоганом 65-го міжнародного пісенного конкурсу “Євробачення-2020” заклик “Відкривайся” (Open Up).

Про це повідомляє Суспільне мовлення.

“Слоган "Відкрийся" неповний. Відкриємося один одному. Відкрийся музиці. Відкрийся Роттердаму. Відкрийся... що б ви не вибрали! Відчуйте свободу завершити цей слоган на свій розсуд. Так ми краще пізнаємо один одного”, – сказав виконавчий продюсер конкурсу Сітце Баккер (Sietse Bakker).

За його словами, ця фраза об’єднує тему та гасло конкурсу, вона відображає те, що означають Нідерланди та з чим нідерландці можуть ідентифікувати себе - це країна з відкритим розумом, де люди висловлюють свою думку з повагою один до одного.

“Ми також визнали важливим вибрати тему, яка відображає дух нашого часу. Люди стурбовані посиленням поляризації, і свобода не настільки очевидна для всіх, як хотілося б. Гасло Відкрийся закликає відкритися для інших людей і для різних думок”, – сказав Баккер.

Він зазначив, що “Євробачення” було засноване через 10 років після Другої світової війни для зближення Європи за допомогою музики. У 2020 році 65-ий конкурс відбудеться у Роттердамі, через 75 років після звільнення Нідерландів та 80 років після руйнівного обстрілу міста.

Супервайзер “Євробачення” Йон Ола Санд вважає це гасло ідеальним для ювілейного конкурсу. Він згадав, що у 1956 році лише 7 країн могли спостерігати за конкурсом. Тепер же в “Євробаченні” беруть участь уся Європа та Австралія, а за допомогою прямої трансляції до конкурсу долучається весь світ.

Як повідомлялося, “Євробачення-2020” відбудеться у Роттердамі (Нідерланди) з півфіналами 12 та 14 травня та грандіозним фіналом 16 травня.

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У 2018 році в Ізраїлі на конкурсі перемогу Нідерландам приніс Дункан Лоренс із піснею Arcade.

Національна суспільна телерадіокомпанія України оголосила нові правила для національного відбору на “Євробачення-2020”. Співаки, які після 2014 року виступали у Росії, Криму чи на окупованій території України, не зможуть брати участь у конкурсі. Також переможцю нацвідбору заборонено планувати виступи в країні-агресорі. Європейська мовна спілка не заперечила такі правила.

Фото: eurovision.tv