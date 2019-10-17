Організатори Євробачення не заперечують проти нових правил відбору в Україні

У Європейській мовній спілці (EBU) не вбачають проблеми у тому, що Національна суспільна телекомпанія України ("Суспільне") заборонила виступати у Росії учасникам відбору для участі у пісенному конкурсі "Євробачення".

Про це повідомляє DW.

"Кожен мовник, який бере участь, індивідуально несе відповідальність за відбір свого артиста на пісенний конкурс "Євробачення", - наголосили у EBU.

У спілці додали, що загальними для всіх країн двома правилами, які стосуються відбору артистів, є досягнення ними 16-річного віку на моменту фіналу конкурсу, а також - представлення одним артистом не більш ніж однієї країни на кожному окремому конкурсі.

Як повідомлялося, Національна суспільна телекомпанія України ухвалила нові правила проведення в Україні національного відбору для участі в пісенному конкурсі "Євробачення-2020", що має відбутися в Нідерландах. Згідно з ними, зокрема, учасники відбору не повинні проводити концертну діяльність чи виступати у Росії після 15 березня 2014 року. Те ж саме стосується виступів у цей період на території окупованого Криму та інших окупованих територіях України. Крім того, учасникам забороняється планувати чи анонсувати відповідні виступи до проведення відбору та до дати фіналу конкурсу. Також учасник має гарантувати, що не здійснював в'їзд на територію Криму з порушенням законодавства України.

Цього року Україна не брала участі у "Євробаченні" через скандал, пов'язаний з концертами в Росії. Переможниця нацвідбору співачка MARUV відмовилася підписувати договір з "Суспільним". MARUV розповіла, що причиною рішення не їхати на "Євробачення" були умови договору з НСТУ. За словами співачки, їй заборонили гастролювати в Росії, а також хотіли заборонити будь-яку імпровізацію на сцені, спілкування з журналістами без узгодження з НСТУ.