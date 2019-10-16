Стартував національний відбір на Євробачення-2020

Суспільне та СТБ розпочинають національний відбір на міжнародний пісенний конкурс "Євробачення-2020".

Про це інформує пресслужба Суспільного.

"Телеканал СТБ та UA: Суспільне мовлення оголошують про початок національного відбору на Євробачення-2020. Прийом анкет розпочинається сьогодні, 16 жовтня. Музичним продюсером національного відбору залишається Руслан Квінта. Креативна продюсерка - Наталя Франчук. Ведучий прямих ефірів - Сергій Притула", - йдеться у повідомленні.

Так, цьогорічний відбір проходитиме за оновленими правилами: у них внесено умови щодо обмеження виступів конкурсантів у країні-агресорі.

"Відтепер учасником національного відбору може бути виконавець або колектив, який не здійснює концертної діяльності на території РФ із 2014 року, не планує та не анонсує її під час конкурсу й до фіналу Євробачення, а також не в’їжджав на територію Криму з порушенням законодавства України", - відзначили організатори.

Як зазначається, цього року фінансову підтримку переможцю національного відбору під час підготовки, поїздки та перебування на конкурсі "Євробачення" надаватиме UA: Суспільне мовлення. Витрати на проведення кастингу та телевізійну частину національного відбору бере на себе телеканал СТБ.

Прямі ефіри Національного відбору-2020 пройдуть 8, 15 (півфінали) і 22 лютого (фінал) одночасно на СТБ і телеканалі Суспільного мовлення — UA: Перший.

Як повідомлялося, міжнародний пісенний конкурс “Євробачення-2020” відбудеться 12, 14 і 16 травня 2020 року в місті Роттердам, Нідерланди.

Україна у 2019 році не брала участі в 64-му пісенному конкурсі Євробаченн, що проходив у Тель-Авіві. Зокрема, переможницю нацвідбору Maruv розкритикували через її виступи у Росії. В результаті контракт про участь Maruv у Євробаченні-2019 не був підписаний. Суспільний мовник вів перемовини з конкурсантами, що посіли у нацвідборі друге і третє місця, але гурти Freedom Jazz та Kazka підписувати контракт так само відмовились.