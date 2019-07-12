У Києві презентували пілотний епізод воєнного серіалу

У Києві презентували пілотний епізод воєнного серіалу "АтоБайки"

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Укрінформ
Пілотну серію пригодницького воєнного серіалу «АтоБайки» презентували у Києві.

Перший показ пройшов у конференц-залі Головного управління Національної гвардії України, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Фільм створено кінокомпанією «Мейнстрім Пікчерз» за підтримки Міністерства інформаційної політики України та Нацгвардії і за сприяння громадської організації «Спільна перемога».

«Телебачення – це основний канал комунікації, але на наших телеканалах насправді дуже мало історій про війну, і тим більше історій не про страждання українського народу, а історій перемог. Створення серіалу «АТОбайки» – це задум зробити класний комедійний серіал. Нам дуже хотілося б, щоб таких фільмів було більше», - сказав перед показом державний секретар Мінінформполітики Артем Біденко.

У Києві презентували пілотну серію воєнного серіалу "АтоБайки" / Фото: Геннадій Мінченко, Укрінформ

Як зазначив у коментарі Укрінформу продюсер серіалу Артем Колюбаєв, у першу чергу цей проект для тих, хто воює і щодня захищає Україну та її кордони. “Ми спробували створити гарну добру історію, щоб підтримати наших військових і посилити бойовий дух. Одна з основних місій серіалу - інформаційна боротьба, оскільки ми бачимо, на що здатен ворог, і як він через свої засоби масової інформації нав’язує політичні погляди, неправдиві факти та пропаганду своїм і, на жаль, нашим громадянам», - наголосив Колюбаєв.

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На презентації були присутні виконавці головних ролей: Олександр Піскунов, Артем Мартинішин та Володимир Гладкий, а також режисер Денис Тарасов, продюсери Тарас Босак та Артем Колюбаєв, продюсер та автор книги «АтоБайки», за якою було знято однойменний серіал, Володимир Бульба.

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