На Одеському кінофесті розкажуть про секрети створення персонажів серіалу "Чорнобиль"

В рамках Х Одеського міжнародного кінофестивалю 16 липня відбудуться майстер-класи відомого сценариста й шоуранера Майкла Бейзера та телепродюсера Барбари Столл, присвячені важливим аспектам створення серіалів.

Про це повідомляє прес-служба ОМКФ.

"Майкл Бейзер розповість про те, як створювати й вдосконалювати сильні переконливі історії. А Барбара Стролл - про найефективніший спосіб побудови роботи над серіалом чи фільмом”, - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, майстер-клас Барбари Столл матиме назву "Препродакшн! Невідома зірка телехітів!", майстер-клас Майкла Бейзера називатиметься "Чорнобиль": Створення персонажів, що оповідають важливі історії".

Серіал HBO "Чорнобиль" став найретинговішим серіалом в історії за версією авторитетного порталу IMDb. Наразі рейтинг серіалу становить 9,6 бала з 10 (в іншого світового хіта HBO "Гра престолів" – 9,4 бала). Одна з найголовніших складових феноменального успіху проекту – достовірні герої. На своєму майстер-класі пан Бейзер проаналізує механізми та секрети створення таких персонажів, а також специфіку того, як з їхньою допомогою розповідати суспільно значущі історії.

Майстер-клас Майкла Бейзера відбудеться у фестивальному центрі "Родина" в залі Cosy Hall 16 липня о 13:00. А майстер-клас Барбари Столл – того самого дня о 15:30.

Спікери приїдуть до Одеси на запрошення інформаційного партнера кінофестивалю – міжнародного медіафоруму KYIV MEDIA WEEK (KMW). Їхній візит став можливим завдяки партнерству KMW з Ванкуверською кіношколою (Vancouver Film School) – одним з найавторитетніших світових освітніх закладів у галузі підготовки фахівців аудіовізуальної індустрії.

Барбара Столл (Barbara Stoll) – телепродюсер, найвідомішим проектом якої є "Розанна" (Roseanne), який виходив на ABC впродовж 9 років – з 1988 по 1997 (минулого року серіал було відроджено на ще один сезон). Він мав 25 номінації на "Еммі" (та 4 перемоги), отримав "Золотий глобус", очолював телерейтинги з 1989 по 1990 рік. Після "Розанни" Барбара була продюсером серіалів різних компаній: Sony, Universal/Comcast, 20th Century Fox, Disney, CBS, NBC та Lifetime. Цієї весни вона працювала над комедійним серіалом "Шоу Кенана" (The Kenan Show) із зіркою Saturday Night Live Кенаном Томсоном. Стролл працює в індустрії понад 40 років.

Стільки ж налічує й професійний досвід її чоловіка Майкла Бейзера. Він – сценарист та шоуранер, який вже багато років очолює сценарний та продюсерський факультет Ванкуверської кіношколи. За свою кар’єру він встиг попрацювати з такими великими компаніями, як 20th Century Fox, Universal Pictures, Disney, Columbia TriStar та Warner Brothers.