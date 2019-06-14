Серіал “Чорнобиль” тиждень знімали на аеродромі Міноборони

Американський серіал «Чорнобиль» частково знімали на військовому аеродромі на Київщині.

Про це йдеться на сайті Міноборони.

“Американські «кіношники» працювали на Київщині більше року тому. Знімали протягом тижня, із самого ранку до пізнього вечора, а деякі сцени — навіть вночі. Увесь цей час поряд із знімальною групою був заступник командира авіабригади полковник Олег Михайленко, який прискіпливо стежив за процесом — аби чого зайвого не показали”, - йдеться у повідомленні.

За порадами до українського офіцера американці звертались часто. Офіцер розповів про те, чим дивували американські гості.

“Частину серіалу дійсно знімали у нас. Результат — неймовірний. Вони показали правду, яка в даному випадку більш вражаюча, ніж будь-яка вигадка. Для нашої частини — це, насправді, дуже близька історія. У нас і досі працюють люди, що мають пряме відношення до трагічних подій 86-го. Колишній заступник командира частини на Ан-30 проводив аерофотозйомку над Чорнобилем у 1986 році. Ці кадри стали дуже цінними для історії. Продовжувати можна довго — майже у кожного є своя історія, пов’язана із чорнобильською трагедією. Що вже казати про тогочасний побут, ми ще зовсім недавно всі так жили”, - сказав Михайленко.

Він повідомив, що підібрали вертоліт, який би максимально точно підходив під той час. Велика група художників взялась його перефарбовувати. Американці прискіпливо добивались ефекту «старовини», аби той не виглядав, ніби щойно із «салону». Михайленко зауважив, що техніку повернули у тому ж вигляді, в якому взяли.

Зйомки «Чорнобилю» — не єдиний кінематографічний досвід в житті частини. Нещодавно на військовому аеродромі знімали ще й кілька ключових сцен фільму «Повернення», що пізніше з’явиться на екранах. У фільмі задіяний і вертоліт, і літак частини.