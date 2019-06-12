Автор серіалу "Чорнобиль" відреагував на туристичний бум у зоні відчуження

Автор сценарію мінісеріалу американського кабельного каналу HBO "Чорнобиль" Крейґ Мейзин закликав туристів, які зацікавилися ЧАЕС, пам'ятати, що там сталася найбільша ядерна катастрофа в історії людства, й мати повагу до цього.

Про це Мейзин написав у Twitter.

"Це чудово, що #ChernobylHBO заохотив хвилю туристів до зони відчуження. Але, так, я бачив поширювані фото. Якщо ви відвідуєте, будь ласка, пам’ятайте, що там сталася страшна трагедія. Поводьтеся з повагою до усіх, хто страждав і пішов на жертви", - написав митець.

Такою стала реакція Мейзина на невідповідні, часто гламурні селфі туристів, які почали з'являтися в соцмережах, на тлі об'єктів зони відчуження.

It's wonderful that #ChernobylHBO has inspired a wave of tourism to the Zone of Exclusion. But yes, I've seen the photos going around.



If you visit, please remember that a terrible tragedy occurred there. Comport yourselves with respect for all who suffered and sacrificed. — Craig Mazin (@clmazin) 11 червня 2019 р.

Як повідомляє "Голос Америки" з посиланням на інформацію туристичних компаній в Україні, які влаштовують поїздки до Чорнобильської зони, після появи телесеріалу кількість туристів, багато з них із західних країн, зросла на близько 40%.

Американський телесеріал "Чорнобиль" став популярним у багатьох країнах і викликав багато позитивних відгуків, зокрема за те, що його називають доволі близьким до реалій відтворенням подій 1986 року.

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Окремо авторам серіалу ставлять у заслугу те, що вони уникли використання трагедії для створення спрощеного яскравого пригодницького фільму.

Як повідомляв Укрінформ, за три роки кількість відвідувачів зони відчуження навколо Чорнобильської АЕС зросла майже вдесятеро - з 8 тисяч осіб в 2015-му до 70 тисяч осіб у 2018-му.