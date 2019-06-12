Автор серіалу "Чорнобиль" відреагував на туристичний бум у зоні відчуження
Про це Мейзин написав у Twitter.
"Це чудово, що #ChernobylHBO заохотив хвилю туристів до зони відчуження. Але, так, я бачив поширювані фото. Якщо ви відвідуєте, будь ласка, пам’ятайте, що там сталася страшна трагедія. Поводьтеся з повагою до усіх, хто страждав і пішов на жертви", - написав митець.
Такою стала реакція Мейзина на невідповідні, часто гламурні селфі туристів, які почали з'являтися в соцмережах, на тлі об'єктів зони відчуження.
It's wonderful that #ChernobylHBO has inspired a wave of tourism to the Zone of Exclusion. But yes, I've seen the photos going around.— Craig Mazin (@clmazin) 11 червня 2019 р.
If you visit, please remember that a terrible tragedy occurred there. Comport yourselves with respect for all who suffered and sacrificed.
Як повідомляє "Голос Америки" з посиланням на інформацію туристичних компаній в Україні, які влаштовують поїздки до Чорнобильської зони, після появи телесеріалу кількість туристів, багато з них із західних країн, зросла на близько 40%.
Американський телесеріал "Чорнобиль" став популярним у багатьох країнах і викликав багато позитивних відгуків, зокрема за те, що його називають доволі близьким до реалій відтворенням подій 1986 року.
Окремо авторам серіалу ставлять у заслугу те, що вони уникли використання трагедії для створення спрощеного яскравого пригодницького фільму.
Як повідомляв Укрінформ, за три роки кількість відвідувачів зони відчуження навколо Чорнобильської АЕС зросла майже вдесятеро - з 8 тисяч осіб в 2015-му до 70 тисяч осіб у 2018-му.