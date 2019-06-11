У Чорнобильській зоні затримали дві групи любителів екстриму

У Чорнобильській зоні поліція затримала дві групи “любителів радіоактивного відпочинку” від 19 до 26 років.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції в Київській області.

“Працівниками поліції спільно з прикордонниками за добу було затримано дві групи любителів радіоактивного відпочинку, які незаконно проникли на територію зони відчуження з метою екстремального туризму”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що перша група, яка складалася з чотирьох молодих людей, була затримана в м. Прип’ять. Двом порушникам по 21, решті 22 та 26 років. Друга група була затримана біля с. Карпилівка. Усі троє 19-річних чоловіків з Рівненської області.

Щодо громадян було складено адміністративні протоколи за ст. 46-1 «Порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення» Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Порушникам загрожує покарання у вигляді штрафу від 20 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Матеріали справ направлено до Славутицького міського та до Іванківського районного суду Київської області для прийняття рішення.