Календар на всю голову. 22 червня

Цього дня 1898 року в Німеччині народився Еріх Марія Ремарк, а в 1984 - на воду спустили найбільшу в світі яхту - "Абдул Азіз"

22 червня 1466 року в Венеції, Італія, народився Марино Санудо - державний діяч, сенатор, венеціанський історик, його щоденники стали безцінним джерелом для вивчення історії Венеціанської республіки того періоду. Також унікальним вважається його трактат про завоювання Неаполя Карлом VIII.

22 червня 1633 року в церкві Святої Марії в Римі Галілео Галілей вислухав вирок інквізиційного трибуналу і уклінно вимовив зречення, зокрема від книги "Діалог про дві найголовніші системи світу - птолемеєвої і коперникової" (1632). На наступний день в порядку помилування Папа Римський замінив єретику ув'язнення у в'язниці інквізиції вигнанням, і Галілео Галілей міг повернутися на віллу Арчертрі у Флоренції. В останні роки життя йому довелося працювати у важких умовах - під домашнім арештом і постійним наглядом інквізиції. У листопаді 1979 року Папа Римський Іван Павло II офіційно визнав, що інквізиція в 1633 році зробила помилку, силою змусивши відректися вченого від теорії Коперника.

22 червня 1634 року в амстердамській церкві Аудекерк нідерландський художник Рембрандт ван Рейн одружився з молодшою з чотирьох дочок місцевого бургомістра, адвоката і вченого Ромбертуса ван Ейленбюрха - Саскией ван Ейленбюрх (1612-1642). Саскія принесла чоловіку велике придане.

22 червня 1668 року царські війська почали семирічну облогу Соловецького монастиря, який відмовився приймати церковну реформу.

22 червня 1675 року англійський король Карл II заснував Гринвіцьку обсерваторію для уточнення життєво важливих для мореплавців координат. Меридіан, який проходив саме через неї, англійські моряки прийняли за точку відліку. До цього часу і ще багато років після в якості нульового меридіана вибиралася довгота порту відбуття або столиці відповідної держави. Лише в кінці XIX ст. міжнародне співтовариство прийшло до згоди вважати нульовим Гринвіцький меридіан.

22 червня 1738 року в Клермон-Феррані, Франція, народився Жак Деліль - французький поет.

22 червня 1757 року в місті Кінгс-Лінн, Англія, народився Джордж Ванкувер - англійський мореплавець, дослідник узбережжя Північної Америки.

22 червня 1767 року в місті Постдам, Німеччина, народився Вільгельм Гумбольдт - німецький філософ, філолог, мовознавець, державний діяч, дипломат. Поєднуючи в собі різноспрямовані таланти, він здійснив реформу гімназійної освіти в Пруссії, заснував в 1809 році університет у Берліні.

22 червня 1805 року в місті Генуя, Італія, народився Джузеппе Мадзіні - італійський політик, революціонер, патріот, письменник і філософ, який зіграв важливу роль в ході першого етапу руху за національне визволення і ліберальні реформи в XIX ст.

22 червня 1830 року в місті Ланьцут, Польща, народився Теодор Лешетицький - польський піаніст, музичний педагог і композитор. Основу репертуару виконавця становила музика Бетховена, Шопена, Шумана і Ліста, яку піаніст виконував з великим успіхом. Разом з тим, Теодор також написав ряд оригінальних творів - Фортепіанний концерт c-moll, оперу і багато творів для фортепіано соло.

22 червня 1856 року в Норфолку, Англія, народився Генрі Райдер Хаггард - англійський письменник, юрист і фахівець з агрономії і грунтознавства, класик світової пригодницької літератури, поряд з Артуром Конан Дойлем вважається основоположником жанру "загублені світи". Автор роману "Копальні царя Соломона" ("King Solomon's Mines"; 1885) вже екранізованого п'ять разів і першого з циклу про знаменитого мисливця і мандрівника Алана Квотермейна.

22 червня 1887 року в Лондоні, Англія, народився Джуліан Гакслі - англійський біолог, еволюціоніст, філософ, гуманіст, політик. Один з творців Синтетичної теорії еволюції. Перший генеральний директор ЮНЕСКО, який також зіграв одну з головних ролей у створенні цієї організації і Всесвітнього фонду дикої природи.

22 червня 1889 року Німеччина першою в Європі ввела пенсії за віком.

22 червня 1898 року в місті Оснабрюк, Німеччина, народився Еріх Марія Ремарк - німецький письменник, пророк "втраченого" покоління. Залишилися його яскраві романи: "На Західному фронті без змін", "Три товариші", "Тріумфальна арка", "Чорний обеліск".

22 червня 1903 року в Індіанаполісі (Індіана, США) народився Джон Діллінджер - американський грабіжник банків, гангстер, ворог суспільства номер 1 (public enemy number one) за класифікацією ФБР.

22 червня 1906 року в галицькому селі Суха-Бескидзька, Польща, народився Біллі Вайлдер (власне: Самуель Вілдер) - американський кінорежисер, який зняв понад шістдесяти фільмів, сценарист українського походження, продюсер, актор, володар статуеток "Oscar". Він поставив фільми: "У джазі тільки дівчата", "Квартира", "Федора", "Подвійна страховка", Свідок обвинувачення", "Кохання після полудня", "Сабріна", "Бульвар Сансет".

22 червня 1910 року відкрилася перша в Європі повітряна пасажирська лінія Фрідріхсгафен-Дюссельдорф, по якій курсував дирижабль "Німеччина".

22 червня 1910 року в місті Шімла, Індія, народився Джон Хант - видатний британський альпініст, лорд. Саме він в 1953 році керував першою успішною експедицією на найвищу вершину світу - Еверест.

22 червня 1921 року в Нью-Йорку США, народився Джозеф Папп - американський театральний продюсер, засновник Шекспірівського фестивалю в Нью-Йорку.

22 червня 1925 року в Хадерслеві, Данія, народився Петер Себерг - датський письменник, автор, відзначений впливом французького екзистенціалізму.

22 червня 1925 року в Хадерслеві, Данія, народився Петер Себерг - датський письменник, автор, відзначений впливом французького екзистенціалізму.

22 червня 1925 року в Геттінгені, Німеччина, помер Фелікс Клейн - німецький математик і педагог, автор Ерлангенської програми. Першим він довів несуперечність геометрії М. І. Лобачевського, вніс значний вклад в загальну алгебру, особливо - в теорію груп і теорію безперервних груп, а також в теорію еліптичних і автоморфних функцій. Член Берлінської академії наук, іноземний член-кореспондент Петербурзької академії наук. Перший голова Міжнародної комісії з математичної освіти (Рим, 1908).

22 червня 1931 року в Кривому Розі народився Геннадій Удовенко - український дипломат і політик, президент 52 сесії Генеральної Асамблеї ООН, міністр закордонних справ України, голова Народного Руху, народний депутат України III-V скликань.

22 червня 1940 року в Тегерані, Іран, народився Аббас Кіаростамі - геніальний іранський кінорежисер, сценарист, актор, продюсер, монтажер, оператор. Він зняв чудові фільми: "Вітер понесе нас", "Смак вишні", "У кожного своє кіно", "Крізь оливи". За фільм "Смак вишні" в 1997 році отримав "Золоту пальмову гілку" Каннського фестивалю.

22 червня 1944 року в ході масованого авіанальоту на авіабазу в Полтаві німецька авіація знищила 47 американських літаків.

22 червня 1949 року в Самміті (шт. Нью-Джерсі, США) народилася Меріл Стріп - актриса кіно, театру і телебачення, громадський діяч.

22 червня 1964 року в Екзетері (шт. Нью-Гемпшир, США) народився Ден Браун - американський письменник, журналіст, музикант.

22 червня 1964 року в Канагава-ку, Японія, народився Абе Хіросі - японський актор.

22 червня 1974 року в Женеві, Швейцарія, помер Даріус Мійо - французький композитор, диригент, музичний критик і педагог, автор опер "Бідний матрос", "Христофор Колумб", "Медея".

22 червня 1981 року в місті Збараж, Тернопільська область, народився Сергій Притула - український телеведучий, актор.

22 червня 1984 року на воду спустили найбільшу в світі яхту - "Абдул Азіз": довжина 147 м, ціна - понад $100 млн. Побудували такий корабель датські корабели для короля Саудівської Аравії.

22 червня 1992 року в місті Дніпропетровськ (нині - Дніпро) помер Іван Сокульський - український поет, правозахисник, громадський діяч.

22 червня 2004 року в місті Ітака (шт. Нью-Йорк, США) помер Томас Голд - американський астроном, один з авторів теорії стаціонарного Всесвіту. Після відкриття пульсарів в 1968 році першим запропонував модель цього феномена як нейтронної зірки, що швидко оберталася. У цій моделі магнітна вісь зірки, одночасно є віссю конуса, в якому зосереджено могутнє випромінювання, не збігається з її віссю обертання, і тому спостерігач сприймає випромінювання у вигляді імпульсів. Розглянув пульсари як один з можливих джерел космічних променів.

22 червня 2008 року на острові Белль-Іль, Франція, помер Клаус Міхаель Грюбер - німецький оперний режисер і актор.

Олександр Рудяченко, Київ