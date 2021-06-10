Коментарі Росії про «корінні народи» є справжнім цинізмом – Джапарова

Російська Федерація не має жодного морального права коментувати законодавчі ініціативи України щодо корінних народів.

Про це Укрінформу сказала перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова щодо реакції російського керівництва на законопроєкт Президента Володимира Зеленського.

«Є один делікатний нюанс. У Росії корінним народом може вважатись тільки той, чисельність якого не перевищує 50 тис. людей. Все дуже по-російськи, в кращих репресивних традиціях. Спочатку довести народи до фізичної меншості, а потім як кістку з барського столу кинути статус «корінного народу», - зазначила Джапарова.

Вона додала, що коментарі РФ як країни-окупанта щодо українського законопроєкту про корінні народи є «справжнім цинізмом».

«Росія не має жодного морального права коментувати законодавчі ініціативи України, - резюмувала чиновниця.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 18 травня вніс до Верховної Ради законопроєкт про корінні народи України. Цей документ визначає права корінних народів України та особливості їхньої реалізації задля сприяння консолідації та розвитку української нації, а також розвитку етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності таких народів.

Пізніше Володимир Путін назвав «абсолютно неприйнятним» і «таким, що не відповідає міжнародному праву» український законопроєкт про корінні народи, порівнявши його з «теорією і практикою нацистської Німеччини».

Своєю чергою, в коментарі Укрінформу очільник українського МЗС Дмитро Кулеба наголосив, що керівництву Росії варто зайнятися забезпеченням прав національних меншин і корінних народів Російської Федерації, а не маніпуляціями стосовно українських законодавчих ініціатив, які цілком відповідають міжнародному праву.