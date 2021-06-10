Кулеба вважає, що Путіну варто перейматися корінними народами РФ, а не українськими законопроєктами

Керівництву Росії варто зайнятися забезпеченням прав національних меншин і корінних народів Російської Федерації, а не маніпуляціями стосовно українських законодавчих ініціатив, які цілком відповідають міжнародному праву.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у коментарі Укрінформу, коментуючи законодавчу ініціативу Президента Володимира Зеленського щодо корінних народів України та реакцію російського керівництва на цей законопроєкт.

Кулеба наголосив, що законопроєкт про корінні народи, запропонований Президентом Зеленським, повністю відповідає Декларації ООН про права корінних народів і відповідним нормам Конституції України й не має нічого спільного з довільними інтерпретаціями президента РФ Володимира Путіна.

"Термін "корінні народи" сталий у міжнародному праві та законодавстві багатьох країн. Зокрема, закріплений Декларацією ООН від 2007 року про права корінних народів. Запропонований Президентом законопроєкт фактично реалізує в національному законодавстві ці норми міжнародного права", - зазначив Кулеба.

Міністр нагадав, що в законопроєкті визначається, які народи можна вважати корінними: це самобутні етнічні спільноти, які сформувалися на території України, становлять етнічну меншість і не мають власної держави: "В Україні це передусім кримські татари, караїми та кримчаки".

Кулеба додав, що Конституція України прямо та недвозначно гарантує рівність усіх громадян в Україні, незалежно від етнічного походження, і окремо встановлює обов'язок держави захищати корінні народи й національні меншини.

"Тому заяви про якісь утиски в результаті ухвалення запропонованого закону про корінні народи не відповідають дійсності. В Україні також ніколи не обмежувалися права російської національної меншини. Захист і підтримка функціонування української мови як державної є нормальним процесом. Захист права людини на спілкування українською мовою в Україні за визначенням не може становити загрози використанню інших мов", - зауважив глава МЗС.

Водночас за його словами, широко відомі факти утисків національних меншин і корінних народів у самій Росії. Зокрема, нагадав Кулеба, триває репресивна політика стосовно громадських організацій українців у РФ. Міністр зазначив, що у 2010 році Верховний суд РФ ліквідував Федеральну національно-культурну автономію українців Росії. У травні 2012 року Верховний суд РФ ліквідував Об'єднання українців Росії та вилучив його з Єдиного державного реєстру юридичних осіб. У 2017 році московська влада ліквідувала Бібліотеку української літератури. У липні 2019 року Генеральна прокуратура РФ визнала Світовий конгрес українців (СКУ) "небажаною організацією" на території РФ. "Ми рішуче протестуємо проти таких репресивних дій", - заявив глава МЗС.

Він додав, що Росія продовжує політику репресій проти корінного народу України, кримських татар, у тимчасово окупованому Криму.

"Росія ігнорує вимогу Міжнародного суду ООН про зняття заборони на діяльність Меджлісу кримськотатарського народу. Натомість вона продовжує практику ганебних судилищ проти кримськотатарського народу й усіляко обмежує права кримськотатарського народу, зокрема право на освіту. Закликаємо міжнародну спільноту посилити політико-дипломатичний тиск на РФ, щоб змусити її поважати фундаментальні права людини та національних меншин", - сказав Кулеба.

Він наголосив, що керівництву Росії варто зайнятися забезпеченням прав національних меншин і корінних народів Російської Федерації, а не маніпуляціями стосовно українських законодавчих ініціатив, які цілком відповідають міжнародному праву.

"Наша держава сумлінно дотримується усіх узятих на себе зобов'язань у сфері захисту національних меншин і корінних народів", - підкреслив міністр.

Кулеба зазначив, що українська влада і МЗС на постійній основі взаємодіють з ООН, ОБСЄ і Радою Європи відповідно до міжнародно-правових зобов'язань України, зокрема відповідно до Декларації ООН про права корінних народів, Європейської конвенції з прав людини, Європейської соціальної хартії, Міжнародного пакту про громадянські та політичні права і Міжнародного пакту про соціальні, культурні й економічні права.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 18 травня вніс до Верховної Ради законопроєкт про корінні народи України. Цей документ визначає права корінних народів України та особливості їхньої реалізації задля сприяння консолідації та розвитку української нації, а також розвитку етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності таких народів.

Фото: МЗС