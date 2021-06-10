Кориневич: Коментар Путіна щодо законопроєкту про корінні народи має пропагандистський характер

Термін "корінні народи" міститься у міжнародному праві та в законодавстві багатьох держав, тож коментар президента Росії Володимира Путіна щодо українського законопроєкту має виражений пропагандистський характер і спрямований на дискредитацію цього документа.

Як передає Укрінформ, про це написав у Фейсбуці постійний представник Президента України в Автономній Республіці Крим Антон Кориневич.

"Президент Російської Федерації Володимир Путін у своєму інтерв’ю напередодні розкритикував поданий Президентом України Володимиром Зеленським до Верховної Ради проєкт закону "Про корінні народи України". Президент РФ зазначив, що цей законопроєкт принижує росіян, які не визнаються корінним народом України, та що за законопроєктом народи в Україні відтепер будуть поділятися на "першого" та "другого" сорту, і ті народи, які не визнаватимуться корінними, будуть дискримінованими. Окрім того, президент РФ зазначив, що поділу на корінні та "некорінні" народи немає ані в міжнародному праві, ані в законодавстві цивілізованих країн", - нагадав Кориневич.

При цьому він зазначив, що "цей коментар має виражений пропагандистський характер та підтримує дискримінаційний наратив, який застосовується російськими пропагандистами для дискредитації українського законопроєкту".

За словами Кориневича, термін "корінні народи" міститься у міжнародному праві та у законодавстві багатьох держав. Зокрема, у міжнародному праві ключовим актом з цього питання є Декларація ООН від 2007 року про права корінних народів. У Російській Федерації теж існує спеціальний нормативно-правовий акт, присвячений цьому питанню, - Федеральний закон Росії від 1999 року про гарантії прав корінних малочисельних народів Росії.

"В українському президентському законопроєкті дається чітке визначення того, які народи слід вважати корінними. Це ті народи, які сформувалися як самобутні етнічні спільноти саме на території України, які становлять етнічну меншість та у яких немає власної держави. В Україні такими народами можна вважати, наприклад, кримських татар, караїмів, кримчаків. Таке визначення відповідає тому підходу, який встановлений у міжнародному праві. Народ може визнаватися корінним у тому випадку, якщо він не має власної держави. Відповідно, росіяни в Україні є національною меншиною і не можуть вважатися корінним народом", - уточнив постійний представник Президента України в АРК.

Він нагадав, що Конституція України також містить поняття "корінні народи". У тексті Конституції це поняття вказується разом з поняттям "національні меншини", тобто це не одне й те ж саме.

"Внесений Президентом України Володимиром Зеленським законопроєкт про корінні народи фактично реалізує в національному законодавстві ті норми, які вже є в міжнародному праві, зокрема у відповідній Декларації ООН. І цей законопроект є дуже важливим для гарантування прав корінного кримськотатарського народу та є черговим важливим кроком на шляху до деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя", - підсумував Кориневич.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 18 травня вніс до Верховної Ради законопроєкт про корінні народи України. Цей документ визначає права корінних народів України та особливості їхньої реалізації задля сприяння консолідації та розвитку української нації, а також розвитку етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності таких народів.