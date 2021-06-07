Українська і турецька делегації в ПАРЄ обговорили в Анкарі «кримське» питання

Українська делегація на чолі з керівницею постійної делегації ВР у ПАРЄ Марією Мезенцевою у ході зустрічі з турецькими колегами по ПАРЄ та керівником турецької групи Ахметом Їлдизом обговорили низку актуальних питань, у т.ч. порядок денний літньої сесії, яка стартує у Страсбурзі 21 червня.

У ході зустрічі турецька сторона вчергове наголосила на підтримці суверенітет, територіальної цілісності України, невизнання спроби анексії Криму, повідомляє власкор Укрінформу.

«Туреччина поважає незалежність та територіальну цілісність всіх країн, особливо тих, які стали незалежними після розпаду СРСР. Безперечно, Україна в їх числі. Тому турецька підтримка в питанні Криму та загалом у всіх питаннях, що стосуються територіальної цілісності України, виходить з принципового підходу, що ґрунтується на засадах міжнародного права», - сказав у ході зустрічі Ахмет Йилдиз.

Сторони також обговорили питання відновлення прав та свобод кримських татар в окупованому Криму, що буде розглядатися в ПАРЄ на червневій сесії.

«Маємо більше, ніж 150 політичних в’язнів, зокрема в Криму. Це число зростає, українців та кримських татар затримують у церквах та мечетях, де вони намагаються хоч якось вільно комунікувати. Це роблять російські окупанти, які перетворили півострів на територію, де не діє закон. Людину можу бути затримано в мечеті за розмову із звинуваченням в тероризмі, відповідно до законів РФ», - наголосила у розмові Марія Мезенцева.

Депутатка поінформувала турецьких колег про пакет законопроєктів, зареєстрованих у Верховній Раді України, зокрема про корінні народи, скасування вільної економічної зони Крим, відзначення національних і релігійних свят корінними народами, а також про політв‘язнів та їх підтримку з боку України. Окрему увагу було приділено питанням безпеки у Чорноморському регіоні. Турецька сторона заявила про підтримку євроатлантичних прагнень України.

Візит членів Постійної делегації ВРУ в ПАРЄ до Анкари / Фото: Ольга Будник. Укрінформ

У складі української делегації до Анкари з робочим візитом приїхали члени Постійної делегації Забуранна Леся, Кальченко Сергій та заступник члена Постійної делегації Сушко Павло.

Робочий візит розпочався з покладання вінку в Мавзолеї Мустафи Кемаля Ататюрка відповідно до протоколу та церемоніалу Турецької Республіки. Керівниця Постійної делегації від імені Постійної делегації Верховної Ради України у Парламентській асамблеї Ради Європи зробила запис у Книзі почесних гостей.

Літня сесія ПАРЄ пройде в Страсбурзі 21-25 червня.