Україна в ПАРЄ відстоює інтереси незаконно затриманих в ОРДЛО та Криму — Мезенцева

Парламентська асамблея Ради Європи приділяє пильну увагу протидії порушенням прав людини на окупованих територіях Донецької та Луганської областей, а також у Криму.

Як передає Укрінформ, про це у ефірі телеканалу "Дом" заявила керівниця української парламентської делегації в ПАРЄ Марія Мезенцева.

Вона нагадала, що головний документ ПАРЄ — Європейська конвенція з прав людини, і зазначила, що Україна посідає одну з провідних позицій в ініціативах, які стосуються масових порушень прав людини на окупованих територіях.

Крім того, Мезенцева розповіла про низку досягнень української делегації щодо захисту інтересів політв'язнів і незаконно утримуваних в окупованому Криму та на тимчасово непідконтрольних Україні територіях Донецької та Луганської областей.

"Ми як українська делегація нещодавно мали низку важливих перемог. Зазначу, що складність роботи полягає в тому, що Рада міністрів Ради Європи — це всі міністри закордонних справ 47 країн, які ухвалюють спільне рішення. Так ось, вони ухвалили чергове рішення щодо ситуації з політв'язнями, незаконно утримуваними людьми в Криму — ми маємо їх поіменний список, також є люди, які пропали безвісти. Це також стосується Донбасу. У квітні ми передали цей список комісару з прав людини Ради Європи Дуні Міятович", — наголосила Мезенцева.

Вона додала, що на квітневій сесії Рада міністрів Ради Європи ухвалила рішення щодо кримського файлу з урахуванням поправок представників України.

"І в червні ми чекаємо голосування з важливої підсумкової резолюції щодо Криму. І є ще окремий документ щодо Донбасу та безвісті зниклих політв'язнів і тих людей, які піддаються репресіям", — резюмувала Мезенцева.

Як повідомляв Укрінформ, Комітет міністрів Ради Європи 11 травня ухвалив рішення щодо ситуації з правами людини в окупованому Росією Криму. У документі засуджується окупація півострова РФ, що підриває норми міжнародного права й принципи Ради Європи, та констатується суттєве порушення державою-окупантом прав людини в Криму.