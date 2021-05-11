У Раді Європи ухвалили документ, що має сприяти деокупації Криму – МЗС

Комітет міністрів Ради Європи ухвалив рішення щодо ситуації з правами людини в окупованому Росією Криму.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу МЗС.

"МЗС України вітає ухвалення Комітетом міністрів Ради Європи 11 травня 2021 року ініційованого Україною рішення «Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь (Україна)", - йдеться у коментарі.

Як зазначили у зовнішньополітичному відомстві, у документі засуджується окупація півострова РФ, що підриває норми міжнародного права й принципи Ради Європи, та констатується суттєве порушення державою-окупантом прав людини в Криму.

"Комітет міністрів Ради Європи вкотре підтвердив незмінність позиції стосовно підтримки незалежності й суверенітету нашої держави та закликав Російську Федерацію відновити територіальну цілісність України у її міжнародно визнаних кордонах. Ухвалення зазначеного рішення підтвердило, що питання Криму і надалі перебуватиме у центрі посиленої уваги Комітету міністрів – головного керівного органу цієї Організації", - підкреслили у МЗС.

Повідомляється, що у рішенні міститься заклик до РФ звільнити усіх незаконно утримуваних громадян України, а також зняти незаконну заборону на діяльність Меджлісу кримськотатарського народу.

У МЗС додали, що у рішенні міститься звернення до комісара Ради Європи з прав людини щодо здійснення на постійній основі моніторингу ситуації на окупованому півострові. Передбачено також представлення генеральним секретарем Ради Європи на розгляд Комітету міністрів, щонайменше раз на рік, доповідей щодо ситуації у Криму.

"У цьому контексті принциповою залишається позиція щодо надання Росією повного та безперешкодного доступу до території окупованого Криму правозахисним механізмам Ради Європи для здійснення ними моніторингової діяльності відповідно до норм міжнародного права і поваги до суверенітету і територіальної цілісності нашої держави з належним урахуванням українського законодавства та статусу Криму як тимчасово окупованої території України", - зауважили в МЗС.

Українські дипломати наголошують, що це рішення стало вже другим комплексним документом Комітету міністрів РЄ, що присвячений виключно кримській проблематиці.

Як зазначають в МЗС, ухвалений документ посилює політику міжнародної спільноти щодо невизнання спроби анексії Криму та сприятиме, зокрема, реалізації української ініціативи зі створення Кримської платформи, а у перспективі - деокупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополь.

"Україна вдячна країнам, які підтримали рішення, що стало суттєвим внеском Ради Європи у забезпечення демократичної безпеки та стабільності на Європейському континенті, а також захист засадничих цінностей та принципів цієї Організації - захисту прав людини, демократії та верховенства права", - додали в МЗС.

Як повідомляв Укрінформ, 11 травня Кримськотатарський ресурсний центр презентував дослідження «Аналіз ситуації в окупованому Криму», в якому констатується, що за останні 4 роки кількість обшуків на півострові зросла в 4,7 раза, арештів - в 15,2 раза, незаконних етапувань з Криму - в 11,6 раза.